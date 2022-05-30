Нацгвардієць на полі бою заспівав про затонулий крейсер "Москва": захоплююче відео

Гвардієць з Харкова Дмитро зараз зі зброєю захищає Україну у східних областях. Однак, навіть й там він знаходить час для пісень.

Зазначається, що українські бійці навіть через біль, страх та відчай, завжди залишаються з вірою у перемогу та піснею в серці.

"Пісня - це теж зброя, навіть письменниця Леся Українка писала: "Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені й хисту". Українці співуча нація і пісні - протиотрута для нас від величезного зла на ім'я "війна", - йдеться у повідомленні.

Нацгвардійці кажуть, що нехай ця пісня надихатиме кожного українця до протистояння з ворогом на всіх фронтах.

Окремої уваги заслуговує креативний текст пісні, який розповідає про "сумну" долю крейсера "Москва" та фрази "можемо повторити".

У коментарях користувачі вражені від виконання пісні та пишуть, що українська нація талановита.