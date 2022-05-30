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Нацгвардієць на полі бою заспівав про затонулий крейсер "Москва": захоплююче відео

Нацгвардієць заспівав пісню (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українські воїни не лише мужні, а й талановиті. Вони не падають духом та надихають кожного захищати та відстоювати свою землю. Зокрема, боєць Нацгвардії на полі бою виконав пісню про затонулий крейсер "Москва".

Відео опублікували на сторінці Національної гвардії України.

Гвардієць з Харкова Дмитро зараз зі зброєю захищає Україну у східних областях. Однак, навіть й там він знаходить час для пісень.

Зазначається, що українські бійці навіть через біль, страх та відчай, завжди залишаються з вірою у перемогу та піснею в серці.

"Пісня - це теж зброя, навіть письменниця Леся Українка писала: "Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені й хисту". Українці співуча нація і пісні - протиотрута для нас від величезного зла на ім'я "війна", - йдеться у повідомленні.

Нацгвардійці кажуть, що нехай ця пісня надихатиме кожного українця до протистояння з ворогом на всіх фронтах.

Окремої уваги заслуговує креативний текст пісні, який розповідає про "сумну" долю крейсера "Москва" та фрази "можемо повторити".

У коментарях користувачі вражені від виконання пісні та пишуть, що українська нація талановита.

  • Українці завжди були співочою нацією! У нас і мова співоча: вона не промовляється, а ллється як пісня!;
  • Молодець, гарно співає. Дай боже вам здоров'ячка та повернутися додому живими;
  • Дякую! Нехай Господь оберігає вас та ваших побратимів;
  • Як гарно, співуча нація. Дякую.

Раніше ми повідомляли, що Андрій Хливнюк показав на відео, як підіймає бойовий дух.

Також ми писали, що Михайлівський собор заграв дзвонами "Ой, у лузі червона калина".

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Нацгвардія