Натисніть лише одну цифру! Про цю функцію у смартфоні ви могли не знати

Смартфони є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Вони містять багато дуже корисних функцій. Однак багато людей не знають про більшість із них.
Є одна кнопка, яка запускає суперефективну функцію для телефонних дзвінків. Про неї розповіли у виданні Sante Plus.
Кнопка 1 на смартфоні дозволяє прослухати голосову пошту!
Зазвичай, коли ви отримуєте голосові повідомлення на автовідповідач, ваш оператор повідомляє вас про це, відправляючи SMS на ваш номер. Для швидкого доступу до голосової пошти є кнопка, яка може заощадити час. Це кнопка з одиничкою.
Для цього натисніть та утримуйте клавішу 1 на клавіатурі, розташовану у верхньому лівому куті. В результаті ви не заплутаєтеся в налаштуваннях і швидко слухатимете голосові повідомлення.
Просто зайдіть у налаштування мобільного пристрою та виконайте такі дії:
На Android:
На iPhone:
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