UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Натисніть лише одну цифру! Про цю функцію у смартфоні ви могли не знати

Фото: Названо секретну функцію в смартфоні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Смартфони є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Вони містять багато дуже корисних функцій. Однак багато людей не знають про більшість із них.

Є одна кнопка, яка запускає суперефективну функцію для телефонних дзвінків. Про неї розповіли у виданні Sante Plus.

Який номер мені потрібно набрати, щоб прослухати голосову пошту?

Кнопка 1 на смартфоні дозволяє прослухати голосову пошту!
Зазвичай, коли ви отримуєте голосові повідомлення на автовідповідач, ваш оператор повідомляє вас про це, відправляючи SMS на ваш номер. Для швидкого доступу до голосової пошти є кнопка, яка може заощадити час. Це кнопка з одиничкою.

Для цього натисніть та утримуйте клавішу 1 на клавіатурі, розташовану у верхньому лівому куті. В результаті ви не заплутаєтеся в налаштуваннях і швидко слухатимете голосові повідомлення.

Як настроїти номер голосової пошти на телефоні?

Просто зайдіть у налаштування мобільного пристрою та виконайте такі дії:

На Android:

  • Відкрийте програму Телефон, потім натисніть на три маленькі точки (значок "ще"), щоб отримати доступ до установок.
  • У голосовій пошті введіть номер телефону.
  • Натисніть "OK".

На iPhone:

  • Відкрийте програму Телефон.
  • Натисніть на повідомлення внизу праворуч.
  • Натисніть "Налаштувати".
  • Відтепер ви зможете використовувати кнопку 1 як ярлик для прослуховування повідомлень голосової пошти.

Читайте також, як правильно заряджати смартфон, щоб він служив довго.

Крім того, ми писали, чому заряджати смартфон у машині - це погана ідея.

Читайте РБК-Україна в Google News
смартфон