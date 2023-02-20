Як правильно заряджати смартфон, аби він служив довго
Час збереження заряду мобільного телефону залежить від безлічі факторів. Один з них - правильна зарядка смартфону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на makeuseof.
Ось декілька простих, але ефективних правил зарядки смартфона.
- Робити це потрібно лише за допомогою оригінальних кабелю та блоку живлення.
- Не можна залишати смартфон, що заряджається, на сонці та біля джерел тепла (обігрівачів і батарей).
- Під час зарядки не можна накривати пристрій.
- Краще під час зарядки знімати з девайса щільні чохли.
- Краще не використовувати смартфон, коли він підключений до зарядного пристрою.
- Не можна заряджати девайс на морозі - це може призвести до металізації літію, короткого замикання і руйнування оболонки батареї.
- Намагайтеся не розряджати телефон "в нуль". Літійні батареї мають обмежену кількість циклів повної зарядки, і якщо постійно витрачати повністю заряд, то термін експлуатації акумулятора значно скоротиться. Щоб максимально подовжити термін служби батареї, краще підтримувати рівень енергії між 20 та 80%.
А ще, як пропонує видання, можна використовувати простий лайфхак, що сприяє тому, аби телефон довше залишався зарядженим. Суть полягає в тому, щоб вимкнути лише одну функцію. Йдеться про служби визначення місцеположення.
"Один із найефективніших способів заощадити заряд батареї телефону - вимкнути функцію визначення місцеположення. Крім того, вам також слід відкликати дозвіл на визначення розташування для додатків, яким воно не потрібне постійно. Таким чином, ви блокуєте ці програми від використання служби у фоновому режимі, заощаджуючи ще більше часу автономної роботи", - зазначають експерти.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що значно прискорити процес зарядки смартфона можна завдяки дотриманню простих правил і маленьких хитрощів, які одночасно дозволять захистити акумулятор і сам гаджет, щоб довше підтримувати техніку в справному стані.
Нагадаємо, раніше експерти розповіли, чому не можна заряджати телефон усю ніч, та які проблеми можуть виникнути. А також перед цим ми писали про причини, чому телефон повільно заряджається.
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