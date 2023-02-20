Як правильно заряджати смартфон, аби він служив довго

Фото: смартфон потрібно грамотно заряджати, тоді він працюватиме довше (pixabay.com)

Час збереження заряду мобільного телефону залежить від безлічі факторів. Один з них - правильна зарядка смартфону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на makeuseof.

Ось декілька простих, але ефективних правил зарядки смартфона. Робити це потрібно лише за допомогою оригінальних кабелю та блоку живлення. Не можна залишати смартфон, що заряджається, на сонці та біля джерел тепла (обігрівачів і батарей). Під час зарядки не можна накривати пристрій. Краще під час зарядки знімати з девайса щільні чохли. Краще не використовувати смартфон, коли він підключений до зарядного пристрою. Не можна заряджати девайс на морозі - це може призвести до металізації літію, короткого замикання і руйнування оболонки батареї. Намагайтеся не розряджати телефон "в нуль". Літійні батареї мають обмежену кількість циклів повної зарядки, і якщо постійно витрачати повністю заряд, то термін експлуатації акумулятора значно скоротиться. Щоб максимально подовжити термін служби батареї, краще підтримувати рівень енергії між 20 та 80%. А ще, як пропонує видання, можна використовувати простий лайфхак, що сприяє тому, аби телефон довше залишався зарядженим. Суть полягає в тому, щоб вимкнути лише одну функцію. Йдеться про служби визначення місцеположення. "Один із найефективніших способів заощадити заряд батареї телефону - вимкнути функцію визначення місцеположення. Крім того, вам також слід відкликати дозвіл на визначення розташування для додатків, яким воно не потрібне постійно. Таким чином, ви блокуєте ці програми від використання служби у фоновому режимі, заощаджуючи ще більше часу автономної роботи", - зазначають експерти.