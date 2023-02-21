Ось чому заряджати телефон у машині - погана ідея: переконливі причини

Коли під рукою не виявилося зарядного пристрою, телефон можна зарядити й в автомобілі. Проте не варто зловживати цією можливістю. Проблема в тому, що для заряджання телефона потрібна стала подача енергії, але автомобіль цього дати не може.

Про це пишуть на сайті Santeplus.

Чому не можна заряджати телефон у машині

Сучасні телефони не обов'язково заряджати до 100%. Ба більше - це часто може скорочувати термін життя самого акумулятора. Для швидкої та якісної зарядки достатньо мати стабільну подачу електроенергію.

Але прикурювач автомобіля не може забезпечити це для гаджета.

При запуску генератора йому потрібно багато енергії, що призводить до падіння напруги. Також до цього призводить і навантаження по обігріву чи кондиціювання авто. А все це не подобається акумулятору вашого телефону.

Зауважте, що те саме відбувається, коли ви перебуваєте в поїзді чи туристичному автобусі, де є USB-роз'єми для зарядки.

Тому краще здебільшого заряджати смартфон від "рідної" зарядки, а від інших приладів - лише в надзвичайних випадках, коли іншого виходу немає.

Основні поради для правильного заряджання

Експерти виділяють кілька простих рекомендацій, які допоможуть вберегти батарею під час зарядки:

Не тримайте смартфон під впливом сонячних променів. Тим більше коли він заряджається. Намагайтеся відключати інтернет та закривати фонові процеси, щоб смартфон не зазнавав додаткового навантаження.

Не розряджайте смартфон до нуля: краще дотримуватися мінімального порога в 15-20%, а якщо немає можливості зарядити телефон, увімкніть енергоощадний режим.

Іноді все ж таки потрібно розряджати батарею. Наприклад, Google рекомендує розряджати пристрої нижче 10%, але не до нуля.

При тривалому зберіганні смартфона краще заряджати акумулятор на 50-80%. Це треба робити, якщо пристрій просто лежить без діла.

Переконайтеся, що у вашій оселі немає проблем з електропроводкою. Не повинно бути стрибків напруги та збоїв, інакше у смартфона можуть виникнути проблеми.

Щоб телефон заряджався швидше: