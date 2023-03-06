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Нажмите всего одну цифру! Про эту функцию в смартфоне вы могли не знать

Фото: Названа секретная функция в смартфоне (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Смартфоны являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В них содержится много очень полезных функций. Однако многие люди не знают о большинстве из них.

Есть одна кнопка, которая запускает суперэффективную функцию для ваших телефонных звонков. О ней рассказали в издании Sante Plus.

Какой номер мне нужно набрать, чтобы прослушать голосовую почту?

Кнопка 1 на смартфоне позволяет вам прослушать голосовую почту!
Обычно, когда вы получаете голосовые сообщения на свой автоответчик, ваш оператор уведомляет вас об этом, отправляя SMS на ваш номер. Для быстрого доступа к голосовой почте есть кнопка, который может сэкономить ваше время. Это кнопка с единичкой.

Для этого нажмите и удерживайте клавишу 1 на клавиатуре, расположенную в левом верхнем углу. В результате вы не запутаетесь в настройках и будете быстро слушать голосовые сообщения.

Как настроить номер голосовой почты на телефоне?

Просто зайдите в настройки мобильного устройства и выполните следующие действия:

На Android:

  • Откройте приложение Телефон, затем нажмите на три маленькие точки (значок "еще"), чтобы получить доступ к настройкам.
  • В голосовой почте введите свой номер телефона.
  • Нажмите "ОК".

На iPhone:

  • Откройте приложение Телефон.
  • Нажмите на сообщения, внизу справа.
  • Нажмите "Настроить".
  • Отныне вы сможете использовать кнопку 1 в качестве ярлыка для прослушивания сообщений голосовой почты.

Читайте также, как правильно заряжать смартфон, чтобы он служил долго.

Кроме того мы писали, почему заряжать смартфон в машине - это плохая идея.

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