Нажмите всего одну цифру! Про эту функцию в смартфоне вы могли не знать

Смартфоны являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В них содержится много очень полезных функций. Однако многие люди не знают о большинстве из них.
Есть одна кнопка, которая запускает суперэффективную функцию для ваших телефонных звонков. О ней рассказали в издании Sante Plus.
Кнопка 1 на смартфоне позволяет вам прослушать голосовую почту!
Обычно, когда вы получаете голосовые сообщения на свой автоответчик, ваш оператор уведомляет вас об этом, отправляя SMS на ваш номер. Для быстрого доступа к голосовой почте есть кнопка, который может сэкономить ваше время. Это кнопка с единичкой.
Для этого нажмите и удерживайте клавишу 1 на клавиатуре, расположенную в левом верхнем углу. В результате вы не запутаетесь в настройках и будете быстро слушать голосовые сообщения.
Просто зайдите в настройки мобильного устройства и выполните следующие действия:
На Android:
На iPhone:
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