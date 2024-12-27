Наталка Денисенко здивувала фото в купальнику наприкінці грудня

"Як вам такі грудневі фото? Несподівано неймовірна погода Ужгорода", - підписала вона світлини.

На фото актриса позує в білому купальнику на терасі одного з готелів Ужгорода. Денисенко часто хвалиться підтягнутою фігурою, пресом і довгими ногами.

Денисенко в купальнику в грудні (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Як відреагували в мережі

Фоловери акторки одразу ж почали коментувати несподівану появу в купальнику посеред зими:

"Жовтень - купальник, грудень - купальник. Мені починає подобатися зима"

"Літо в Ужгороді, можемо купатися"

"Наталочко, ви маєте розкішний вигляд"

"Файно, відверто, сексуально".

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Зазначимо, що зараз Денисенко перебуває з сім'єю в Ужгороді. Кілька днів тому її чоловікові, акторові-військовому Андрію Фединчику зробили операцію. Подробиць актриса не розкривала.

Варто зауважити, що медик, який проводив хірургічне втручання Андрію Фединчику, є фахівцем у галузі нейрохірургії та онкології.

Скриншот

Нагадаємо, Андрій Федінчик - український актор театру, кіно, серіалів і дубляжу. Після початку повномасштабної війни він приєднався до тероборони, а нині є чинним військовослужбовцем. Де саме служить Федінчик і яку роботу виконує в ЗСУ, Наталка Денисенко не озвучує.