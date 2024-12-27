Наталка Денисенко удивила фото в купальнике в конце декабря

"Как вам такие декабрьские фото? Неожиданно невероятная погода Ужгорода", - подписала она снимки.

На фото актриса позирует в белом купальнике на террасе одного из отелей Ужгорода. Денисенко часто хвастается подтянутой фигурой, прессом и длинными ногами.

Денисенко в купальнике в декабре (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Как отреагировали в сети

Фолловеры актрисы тут же принялись комментировать неожиданное появление в купальнике посреди зимы:

"Октябрь - купальник, декабрь - купальник. Мне начинает нравиться зима"

"Лето в Ужгороде, можем купаться"

"Наталочка, вы роскошно выглядите"

"Файно, откровенно, сексуально".

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Отметим, что сейчас Денисенко находится с семьей в Ужгороде. Несколько дней назад ее супругу, актеру-военному Андрею Фединчику сделали операцию. Подробностей актриса не раскрывала.

Стоит заметить, что медик, который проводил хирургическое вмешательство Андрею Фединчику, является специалистом в области нейрохирургии и онкологии.

Скриншот

Напомним, Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино, сериалов и дубляжа. После начала полномасштабной войны он присоединился к теробороне, а ныне является действующим военнослужащим. Где именно служит Фединчик и какую работу выполняет в ВСУ, Наталка Денисенко не озвучивает.