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Наталка Денисенко удивила фото в купальнике в конце декабря

Актриса Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская актриса театра и кино Наталка Денисенко, которая ранее сообщила, что ее муж-военный Андрей Фединчик перенес сложную операцию, ошеломила фото в купальнике в конце декабря.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

"Как вам такие декабрьские фото? Неожиданно невероятная погода Ужгорода", - подписала она снимки.

На фото актриса позирует в белом купальнике на террасе одного из отелей Ужгорода. Денисенко часто хвастается подтянутой фигурой, прессом и длинными ногами.

Денисенко в купальнике в декабре (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Как отреагировали в сети

Фолловеры актрисы тут же принялись комментировать неожиданное появление в купальнике посреди зимы:

  • "Октябрь - купальник, декабрь - купальник. Мне начинает нравиться зима"
  • "Лето в Ужгороде, можем купаться"
  • "Наталочка, вы роскошно выглядите"
  • "Файно, откровенно, сексуально".

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Отметим, что сейчас Денисенко находится с семьей в Ужгороде. Несколько дней назад ее супругу, актеру-военному Андрею Фединчику сделали операцию. Подробностей актриса не раскрывала.

Стоит заметить, что медик, который проводил хирургическое вмешательство Андрею Фединчику, является специалистом в области нейрохирургии и онкологии.

Скриншот

Напомним, Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино, сериалов и дубляжа. После начала полномасштабной войны он присоединился к теробороне, а ныне является действующим военнослужащим. Где именно служит Фединчик и какую работу выполняет в ВСУ, Наталка Денисенко не озвучивает.

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