Наталка Денисенко разводится с мужем-военным: что известно

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик больше не вместе. Актриса подала на развод с мужем-военным после 8 лет брака.

Как стало известно из судебного реестра, Денисенко выступает истицей по делу о разводе. Заявление о расторжении брака направили в суд еще 31 января 2025 года.

В материалах дела заявлено, что в январе представитель актрисы обратился с просьбой о прекращении брака. 3 февраля 2025 года судья Богунского районного суда Житомира открыл производство. Дело было назначено к рассмотрению в упрощенном порядке с уведомлением обеих сторон.

Запись в реестре о разводе (скриншот)

Денисенко заседание не посещала. Через адвоката она попросила о рассмотрении заявления в отсутствие сторон. Фединчик также не присутствовал в суде. Он письменно сообщил о согласии с иском и тоже попросил рассмотреть дело без его участия.

В марте суд постановил оставить дело без движения, поскольку "исковое заявление подано без соблюдения указанных к нему требований". Тогда актрисе дали пятидневный срок для устранения недостатков. Далее дело рассмотрят уже 8 мая.

Денисенко и Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Наталка и Андрей пока не комментировали свой развод. Пара давно не появляется вместе в соцсетях, хотя раньше делились совместными фото и видео. Более того, они отписались друг от друга в Instagram.

Вместе с этим появились слухи, что у актрисы могли появиться новые отношения. 13 апреля она якобы была замечена на свидании в Киеве с неизвестным. По словам инсайдера, они некоторое время провели в авто. Мужчина поцеловал Наташу в губу, а затем они под руку пошли в кафе.

Денисенко с мужчиной-военным (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Напомним, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик прожили в браке 8 лет. У них есть общий сын Андрей. Любовь между ними зародилась на съемочной площадке сериала "Клан ювелиров", где между актерами возникли чувства. В апреле 2017-го они поженились, а свадьбу сыграли на Мальдивах. Осенью того же года у них родился сын.

В 2022 году звезда "Крепостной" и "Домика на счастье" Андрей Фединчик присоединился к ВСУ, чтобы защищать Украину от российского вторжения. С тех пор пара мало проводила время вместе. В то же время Наталья всегда выражала поддержку мужу, который защищает Родину.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)