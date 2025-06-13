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Наталка Денисенко назвала найкращих та найгірших акторів України: хто "загримів" в список

П'ятниця 13 червня 2025 09:37
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Наталка Денисенко назвала найкращих та найгірших акторів України: хто "загримів" в список Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Наталка Денисенко назвала колег, яких вважає найкращими в Україні. Окрім цього, зірка пригадала про тих, хто став найгіршим через свої ганебні вчинки.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Наталка розповіла Анатолію Анатолічу на його шоу "Гра з вогнем".

Кого Денисенко вважає найгіршим актором

Так, свій список Наталка почала з Тараса Цимбалюка. Вона грає з ним у виставах, а тому знає його не лише як колегу, а ще й як друга.

І виявилося, що Денисенко вважає Цимбалюка найкращим та найгіршим одночасно. Акторка пожартувала, що він її "задовбав".

Потім зірка продовжила називати найкращих. До її списку потрапили як жінки, так і чоловік.

"Я вважаю взагалі, що вона одна з найкрасивіших дівчат, українських актрис. Дуже подобається мені Даша Петрожицька - як людина і як акторка. Богдан Ступка - найкращий актор, наша легенда Олечка Сумська, я з нею працюю просто зараз і це теж неймовірна людина", - зізналася Денисенко.

Наталка Денисенко назвала найкращих та найгірших акторів України: хто &quot;загримів&quot; в списокДенисенко сказала Анатолічу, кого вважає найкращим актором (скріншот)

Коли ж Наталка вирішила назвати найгірших, то спочатку замислитися. А потім пригадала про акторку-зрадницю й її відповідь була чіткою.

"Можу сказати, ще Галина Безрук... С*чка", - сказала Денисенко.

За словами акторки, називати інших акторів, яких вона вважає найгіршими, їй не хочеться.

"Тому що насправді у нас в Україні неймовірний ресурс не тільки акторський, а кіношний. Для того, щоб робити неймовірно класне й якісне кіно, тому що у нас є оф*генні локації, у нас є дуже класні оператори, режисери, у нас павільйони, класні й талановиті актори. Боже, Саша Рудинський отримав BAFTA, це взагалі!" - пояснила вона.

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