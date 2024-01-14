Наталія Могилевська вперше відреагувала на закиди хейтерів через усиновлення двох дітей

Українська співачка Наталія Могилевська, яка раніше розкрила нові подробиці свого материнства, вперше прокоментувала хейт через усиновлення двох дітей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Наталія Могилевська відповіла хейтерам

Так, юзери поцікавилися в артистки, чи не ображає її, коли пишуть, що Наталія удочерила дівчаток задля піару.

За словами знаменитості, їй дивно читати подібні коментарі.

Наталія Могилевська відреагувала на хейт через її материнство (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Це дивно чути. Я залишила кар'єру на піку успіху 10 років тому і майже не випускала пісень і нічого не піарила. Всі розуміли, що я самотня і їжджу кудись в Індію. А після того повернулася, всиновила двох дітей і два роки це приховувала. Завжди знайдуться ті, хто бачить світ через призму своїх розчарувань", - зазначила співачка.

Також фоловери запитали у свого кумира, як довго вона адаптувалася до материнства.

"На початку було важко, але я вчилась, знаходила контакт і терпіння. Завжди була рівною в своїй любові та підтримці. Поступово діти розслабилися і повірили в те, що вони у безпеці, і що з ними буде все гаразд", - додала Могилевська.

Наталія Могилевська про материнство (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)