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Наталья Могилевская впервые отреагировала на упреки хейтеров из-за усыновления двух детей

Воскресенье 14 января 2024 17:49
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Наталья Могилевская впервые отреагировала на упреки хейтеров из-за усыновления двух детей Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее раскрыла новые подробности своего материнства, впервые прокомментировала хейт из-за усыновления двух детей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Наталья Могилевская ответила хейтерам

Так, пользователи поинтересовались у артистки, не оскорбляет ли ее, когда пишут, что Наталья удочерила девочек ради пиара.

По словам знаменитости, ей удивительно читать подобные комментарии.

Наталья Могилевская впервые отреагировала на упреки хейтеров из-за усыновления двух детей

Наталья Могилевская отреагировала на хейт из-за ее материнства (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Это странно слышать. Я оставила карьеру на пике успеха 10 лет назад и почти не выпускала песен и ничего не пиарила. Все понимали, что я одинока и уезжаю куда-то в Индию. А после того вернулась, усыновила двоих детей и два года это скрывала. Всегда найдутся те, кто видит мир через призму своих разочарований", - отметила певица.

Также фолловеры спросили у своего кумира, как долго она адаптировалась к материнству.

"В начале было трудно, но я училась, находила контакт и терпение. Всегда была ровной в своей любви и поддержке. Постепенно дети расслабились и поверили в то, что они в безопасности, и что с ними будет все в порядке", - добавила Могилевская.

Наталья Могилевская впервые отреагировала на упреки хейтеров из-за усыновления двух детей

Наталья Могилевская о материнстве (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Недавно бывшая жена жена Остапчука Кристина Горняк ответила на упреки хейтеров, что она до сих пор не стала мамой.

Также коллега Влада Ямы удивил его планам после окончания войны.

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