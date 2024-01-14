Наталья Могилевская впервые отреагировала на упреки хейтеров из-за усыновления двух детей

Наталья Могилевская ответила хейтерам

Так, пользователи поинтересовались у артистки, не оскорбляет ли ее, когда пишут, что Наталья удочерила девочек ради пиара.

По словам знаменитости, ей удивительно читать подобные комментарии.

Наталья Могилевская отреагировала на хейт из-за ее материнства (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Это странно слышать. Я оставила карьеру на пике успеха 10 лет назад и почти не выпускала песен и ничего не пиарила. Все понимали, что я одинока и уезжаю куда-то в Индию. А после того вернулась, усыновила двоих детей и два года это скрывала. Всегда найдутся те, кто видит мир через призму своих разочарований", - отметила певица.

Также фолловеры спросили у своего кумира, как долго она адаптировалась к материнству.

"В начале было трудно, но я училась, находила контакт и терпение. Всегда была ровной в своей любви и поддержке. Постепенно дети расслабились и поверили в то, что они в безопасности, и что с ними будет все в порядке", - добавила Могилевская.

Наталья Могилевская о материнстве (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)