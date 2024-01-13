Колишню Остапчука захейтили, що вона досі не народила дитину: блогерка відповіла

Колишню дружину шоумена Володимира Остапчука, нотаріуску Христину Горняк, засудили фоловери через те, що вона досі не стала мамою. Блогерка не стала мовчати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ексобраниці телеведучого.

Христина Горняк відповіла хейтерам

Так, блогерка влаштувала традиційну рубрику "питання-відповідь". Один з юзерів безтактно поцікавився у неї, чому вона досі не має дітей: "Чому не народите собі дитину? Ніби пора".

Христина Горняк відповіла, чому досі не стала мамою (фото:instagram.com/kristygor)

Христині було що відповісти негативному коментатору.

"А чому вас це цікавить? Ваше життя якось зміниться від того, чи народжу я дитину, чи ні?", - звернулася до підписника вона.

До речі, Горняк неодноразово казала, що мріє про дітей. Але спочатку їй потрібно зустріти свого чоловіка.

У соцмережах нотаріуска навіть зізналася, як хотіла б назвати донечку. Серед її фаворитів - Сара, Мія, Елла, Лалі, Варя.

Христина Горняк поспілкувалася з підписниками (фото:instagram.com/kristygor)