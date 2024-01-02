Наталія Могилевська розсекретила імена донечок

Днями співачка Наталія Могилевська оголосила, що удочерила двох дівчаток . Згодом новоспечена мама розкрила трохи подробиць про діток. Зокрема, розсекретила їхні імена.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки ведучій ICTV Олені Фроляк.

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Так, виконавиця розповіла, що дівчат, мамою яких вона стала на початку повномасштабного вторгнення РФ, звати Мішель і Софія.

Наталія Могилевська з доньками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також Наталія натякнула, що вже заміжня. Свого обранця, бізнесмена на ім'я Валентин, в інтерв’ю зірка назває чоловіком.

"На початку війни ми із чоловіком усиновили двох дітей - два рочки й 10. Мішель і Софія. Кожна хвилина мого мовчання їм була вкрай важлива. Нам потрібно було просто прорости одне в одного", - зізналася співачка.

Зазначимо, що обличчя діток знаменитість показувати не спішить. За її словами, вони мають спочатку адаптуватися до нових умов.