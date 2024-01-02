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Наталья Могилевская рассекретила имена дочерей

Вторник 02 января 2024 13:38
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Наталья Могилевская рассекретила имена дочерей Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях певица Наталья Могилевская объявила, что удочерила двух девочек. Впоследствии новоиспеченная мама раскрыла немного подробностей о детях. В частности, рассекретила их имена.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки ведущей ICTV Елене Фроляк.

Подробности

Так, исполнительница рассказала, что девочек, мамой которых она стала в начале полномасштабного вторжения РФ, зовут Мишель и София.

Наталья Могилевская рассекретила имена дочерей

Наталья Могилевская с дочерьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также Наталья намекнула, что уже замужем. Своего избранника, бизнесмена по имени Валентин, в интервью звезда назовет мужем.

"В начале войны мы с мужем усыновили двоих детей - два года и 10. Мишель и София. Каждая минута моего молчания им была крайне важна. Нам нужно было просто прорасти друг к другу", - призналась певица.

Отметим, что лицо детей знаменитость показывать не спешит. По ее словам, они должны сначала адаптироваться к новым условиям.

Недавно Наталья Могилевская назвала причины, помешавшие ей стать мамой раньше.

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