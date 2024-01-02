Наталія Могилевська 29 років тому і зараз: як змінювалася співачка (фото)

Українська співачка Наталія Могилевська розпочала свій музичний шлях наприкінці 90-х. Широко прославилася виконавиця вже у нульових. З того часу вона не раз експериментувала зі своєю зовнішністю та іміджем.

Поки всі обговорюють зміни в особистому житті артистки, РБК-Україна (проект Styler) пропонує пригадати, як змінювалися образи новоспеченої матусі від початку її підкорення українського шоу-бізнесу. При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Наталії Могилевської.