Наталія Могилевська стала мамою: зворушливе фото з дітьми

У новорічну ніч співачка Наталія Могилевська шокувала фанів зізнанням: під час повномасштабного вторгнення РФ вона стала мамою!

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск програми "Квартал 95".

Наталія Могилевська всиновила дітей

Так, артистка зізналася, що всиновила двох дітей - двох і десяти років. За її словами, вони дуже сильно травмовані.

"Діти дуже сильно травмовані. Наприклад, Саша, моя донечка, кілька разів рятувала життя молодшої. Їм просто потрібен був час для того, щоб відчути себе в безпеці, адаптуватися в новій сім'ї, в столичне життя, і сьогодні, якби ти їх побачив, ти б їх не впізнав", - поділиламя Наталія.

Євген Кошовий поцікавився у виконавиці, чи можна йому показати залу світлину, після чого Могилевська погодилася і знімок вивели на екран.

Наталія Могилевська показала дітей (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Зірка уточнила, що поки не готова показувати обличчя діток, бо навіть у школі не знають, що вони були удочерені.

"Це дійсно велика таємниця і таємницею залишиться якомога довше", - додала знаменитість.

Своїм щастям артистка поділилася також у соцмережах.

Вона заявила, що у новорічну ніч, коли повинні збуватися мрії, найбільша мрія її життя збулася.

"Хочу подякувати всім моїм друзям, колегам та відомим людям, хто знав мою таємницю, але тримав її в секреті тривалий час. Хочу подякувати всім своїм глядачам за підтримку і захист мого особистого життя. Такої зворушливої реакції я не очікувала. Навіть не знаю, як вам дякувати. ви мене дуже розчулили", - написала співачка.

Наталія Могилевська з дітьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також вона побажала всім дітям України, хто залишився без батьків, знайти свою родину.

Нагадаємо, ще у грудні Могилевську помітили разом із дитиною у Києві. Кажуть, що дівчинка називала її мамою.

Однак цю новину зірка тоді ніяк не коментувала.