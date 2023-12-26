ua en ru
Вт, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наталія Могилевська назвала причини, які завадили їй стати мамою: "Ще сподіваюся"

Вівторок 26 грудня 2023 07:20
UA EN RU
Наталія Могилевська назвала причини, які завадили їй стати мамою: "Ще сподіваюся" Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

48-річна українська співачка Наталія Могилевська назвала причини, які завадили їй народити дитину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці Дмитру Гордону.

Чому Наталія Могилевська досі не стала мамою

За словами артистки, вона все ще сподівається народити дитину, і сумує, що не зробила цього раніше.

"Я сумую, звичайно. І я ще сподіваюся", - сказала Наталія.

Наталія Могилевська назвала причини, які завадили їй стати мамою: &quot;Ще сподіваюся&quot;

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська також зізналася, що завжди була сконцентрована на кар’єрі, і постійно відкладала життя на потім.

"Чесно, я не наважилася, бо у мене не було чоловіка. Спочатку я думала тільки про кар'єру, а далі в якийсь момент я зрозуміла, що якщо не змінюсь, не стану гарною дружиною, яка не зациклена на роботі, то до мене не прийде нормальний чоловік. Я думала, що півроку попрацюю, а потім вийду заміж і будуть діти… І 10 років я була самотньою", - додала зірка.

Зазначимо, виконавиця знацшла своє кохання під час повномасштабного вторгнення.

Хоча артистка й була знайома з чоловіком вже близько 20 років, він підкорив її серце саме після 24 лютого минулого року.

Обранець Наталії допомагав їй евакуйовувати сестру до Франції, їздив з нею з концертами до прифронтових міст.

Наталія Могилевська назвала причини, які завадили їй стати мамою: &quot;Ще сподіваюся&quot;

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також чоловік постійно підтримує співачку. Зокрема, закохані вже живуть разом.

Нагадаємо, нещодавно співачку помітили разом із дитиною у Києві. Кажуть, що дівчинка називала її мамою.

Нещодавно донька Матвієнко заговорила про ревнощі та зізналася, чим її "бісить" чоловік.

Також лідер гурту "Скай" відповів, чи спілкується з ексдружиною після її публічних звинувачень в аб'юзі.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти Наталя Могилевська звезды шоу-бизнеса