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Наталія Могилевська 29 років тому і зараз: як змінювалася співачка (фото)

Наталія Могилевська (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Наталія Могилевська розпочала свій музичний шлях наприкінці 90-х. Широко прославилася виконавиця вже у нульових. З того часу вона не раз експериментувала зі своєю зовнішністю та іміджем.

Поки всі обговорюють зміни в особистому житті артистки, РБК-Україна (проект Styler) пропонує пригадати, як змінювалися образи новоспеченої матусі від початку її підкорення українського шоу-бізнесу.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Наталії Могилевської.

Наталія Могилевська 29 років тому і зараз

Співачка увірвалася на вітчизняний музичний олімп із натуральним кольором волосся та ніжним макіяжем. Тоді вона надавала перевагу романтичним образам.

Наталія Могилевська1995 рік (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Згодом колір волосся Могилевської кардинально змінився і вона стала спокусливою блондинкою.

Зміни торкнулися і луків знаменитості. Так, декольте ставали все глибшими, а спідниці - коротшими.

Наталія Могилевська 2009 рік (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Невдовзі Наталія вже ж зупинила свій вибір на темному відтінку волосся. А розкішні локони стали її родзинкою.

Наталія Могилевська 2010 рік (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Влітку 2017 року виконавиця позбулася довгих пасм і постала перед фанами зі стильним каре.

Наталія Могилевська 2017 рік (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наразі артистка, яка для шанувальників є уособленням пристрасті, чуттєвості та жіночності, має хвилясті пасма карамельного кольору, а романтичні луки знову стали невід'ємною частиною її гардеробу.

Наталія Могилевська 2023 рік (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, нещодавно Могилевська вперше показала свого коханого і розповіла, коли наважилася на удочеріння дівчат.

Також Даша Квіткова вразила схожістю 2-річного сина з актором "Сам удома".

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