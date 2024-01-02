Наталія Могилевська 29 років тому і зараз: як змінювалася співачка (фото)

Наталія Могилевська 29 років тому і зараз

Співачка увірвалася на вітчизняний музичний олімп із натуральним кольором волосся та ніжним макіяжем. Тоді вона надавала перевагу романтичним образам.

Наталія Могилевська1995 рік (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Згодом колір волосся Могилевської кардинально змінився і вона стала спокусливою блондинкою.

Зміни торкнулися і луків знаменитості. Так, декольте ставали все глибшими, а спідниці - коротшими.

Наталія Могилевська 2009 рік (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Невдовзі Наталія вже ж зупинила свій вибір на темному відтінку волосся. А розкішні локони стали її родзинкою.

Наталія Могилевська 2010 рік (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Влітку 2017 року виконавиця позбулася довгих пасм і постала перед фанами зі стильним каре.

Наталія Могилевська 2017 рік (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наразі артистка, яка для шанувальників є уособленням пристрасті, чуттєвості та жіночності, має хвилясті пасма карамельного кольору, а романтичні луки знову стали невід'ємною частиною її гардеробу.

Наталія Могилевська 2023 рік (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)