Могилевська вперше показала свого коханого і розповіла, коли наважилася на удочеріння дівчат

Співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно зізналась, що стала мамою дівчаток двох та десяти років, вперше показала свого коханого та розкрила подробиці усиновлення дітей.

Про це пише РБК-України (проект Styler) з посиланням на новий випуск ТСН-новин.

Коли артистка наважилася на усиновлення дітей

За словами знаменитості, вона удочерила двох сестричок на початку повномашстабного вторгнення РФ.

Дівчатка були травмовані через ситуацію, яка склалася, тож виконавиці знадобився час, щоб діти адаптувалися до нової родини.

"Діти були дуже травмовані. Старша дівчинка декілька разів рятувала життя молодшій. Їм просто вкрай необхідний був час, щоб адаптуватися в нову родину, щоб ми могли прорости одне до одного. У мене молодша донька перші пів року взагалі не спала. Просто всю ніч руку тримала на ній, щоб вона не плакала", - зізналась вона.

Також вона додала, що рішення про усиновлення було прийняте спільно з її коханим, якого звати Валентином.

"Це сталося на самому початку війни. Коли ми з моїм чоловіком дуже багато їздили на фронт, до шпиталів, до дитбудинків, до переселенців. І ось цей весь жах тільки-тільки стався і ми прийняли таке рішення", - зізналась артистка.

Хоч і свого обранця Могилевська приховує від чужих очей, у сюжеті ТСН вона вперше його показала.

Наталія Могилевська з коханим (фото: скріншот з відео)

Однак обличчя чоловіка розгледіти важко, адже коханий знаменитості позував перед камерою зі спини.