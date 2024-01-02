Наталья Могилевская 29 лет назад и сейчас: как менялась певица (фото)

Наталья Могилевская 29 лет назад и сейчас

Певица ворвалась на отечественный музыкальный олимп с натуральным цветом волос и нежным макияжем. Тогда она предпочитала романтические образы.

Наталья Могилевская1995 год (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Со временем цвет волос Могилевской кардинально изменился и она стала соблазнительной блондинкой.

Изменения коснулись и луков знаменитости. Так, декольте становились все глубже, а юбки - короче.

Наталья Могилевская 2009 год (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Вскоре Наталья уже остановила свой выбор на темном оттенке волос. А роскошные локоны стали ее изюминкой.

Наталья Могилевская 2010 год (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Летом 2017 года исполнительница лишилась длинных прядей и предстала перед фанами со стильным каре.

Наталья Могилевская 2017 год (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Сейчас артистка, которая для поклонников является олицетворением страсти, чувственности и женственности, имеет волнистые карамельные пряди, а романтические луки снова стали неотъемлемой частью ее гардероба.

Наталья Могилевская 2023 год (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)