Даша Квіткова вразила схожістю 2-річного сина з актором "Сам удома" (фото)

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова вразила схожістю свого 2-річного сина Лева від шоумена Нікіти Добриніна з головним героєм культового фільму "Один вдома" Маколеєм Калкіним.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Даша Квіткова порівняла зовнішність сина з актором

Так, переможниця "Холостяка-2019" у своїх stories розмістила колаж для порівняння з фотографіями її сина та кадрами зі стрічки 1990 року з американським актором в образі Кевіна Маккаллістера.

Даша Квіткова порівняла зовнішність сина з Маколеєм Калкіним (фото: instagram.com/kvittkova)

На знімках, які демонструють схожість 2-річного Лева зі знаменитістю, хлопчик сидить на руках у зіркової мами у смугастій сорочці.

Публікацію Квіткова вирішила не підписувати, лише додала кілька емодзі.