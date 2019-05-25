А где же Настя? Поклонники Каменских не узнали певицу. Фото

Настя Каменских удивила поклонников своим видом
Настя Каменских, которая на днях вышла замуж за Потапа, так изменилась на фотографии, что поклонники популярной певицы ее не узнали. Новое фото Каменских выложила на своей странице в Instagram.
На снимке певица сидит в свадебном платье с глубоким вырезом и пристально смотрит в камеру.
Настя Каменских изменилась до неузнаваемости (фото: instagram.com/kamenskux)
Стоит отметить, несмотря на то, что многие пользователи сети не узнали Настю, очень многим поклонникам понравилась ее фотография.
Скриншот с Instagram
Скриншот с Instagram
Напомним, что известная украинская певица Камалия посоветовала Насте Каменских возвести своего супруга на пьедестал.
Мы также писали о том, что Тина Кароль повеселилась на свадьбе Насти и Потапа. Певица целовалась с Каменских на камеру.
Ранее сообщалось, что бывшая жена Потапа Ирина Горовая разоткровенничалась на камеру и рассказала, как познакомилась с рэпером.