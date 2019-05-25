А де ж Настя? Шанувальники Каменських не впізнали співачку. Фото

Настя Каменських, яка днями вийшла заміж за Потапа, так змінилася на фотографії, що шанувальники популярної співачки її не впізнали. Нове фото Каменських виклала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку співачка сидить у весільній сукні з глибоким вирізом і пильно дивиться в камеру.

Настя Каменських змінилася до невпізнання (фото: instagram.com/kamenskux)

Варто зазначити, незважаючи на те, що багато користувачів мережі не впізнали Настю, дуже багатьом шанувальникам сподобалася її фотографія.

Не схожа на себе;

Мені здалося, що на цьому фото Настя схожа на Жанну Фріске? Карколомно;

А де ж Настя на цій листівці?

Нафотошопили стільки, що на себе не схожа;

Скріншот з Instagram

Природна краса краще;

Навіщо стільки фотошопу? І без нього гарна;

Дуже красива!!! Щастя тобі;

Я балдію від тебе. Дуже рада за вас;

Красуня. Тільки от очі то чому блакитно-сірі на фото?!

Скріншот з Instagram

Потапу пощастило;

Дуже красиво;

Така красива! Настя ти найкраща!

Богиня!

Без косметики краще. Набагато гарніше!

Нагадаємо, що відома українська співачка Камалія порадила Насті Каменських звести свого чоловіка на п'єдестал.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль повеселилася на весілля Насті і Потапа. Співачка цілувалася з Каменських на камеру.

Раніше повідомлялося, що колишня дружина Потапа Ірина Горова розговорилася на камеру і розповіла, як познайомилася з репером.