Дико близкие: бывшая жена Потапа разоткровенничалась на камеру

Фото: коллаж РБК-Украина

Ирина Горовая назвала Потапа уверенным, харизматичным и добрым

Ирина Горовая откровенно рассказала, как познакомилась с Потапом, с которым потом создала семью и даже после развода сохранила великолепные отношения. В интервью шоу "Слава+" известная украинская бизнесвумен и продюсер также не постеснялась ответить на несколько интимных вопросов. Видео опубликовано на YоuTube-канале Люкс ФМ.

Ирина рассказала, что во время их первого знакомства она работала в банковской сфере и неплохо зарабатывала, а Леша работал с Настей Каменских, свадьба которых по слухам должна состояться 23 мая, и тогда сотрудничал с другим продючерским центром.

По словам Горовой, 18-летний Потап тогда "влюблял в себя всю окружающую среду", он писал забавные тексты, носил пышную шевелюру, ярко одевался.

Ирина Горовая (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Описывая Алексея, она назвала его уверенным, харизматичным и добрым.

Они начали сотрудничать, и Ирина даже помогла Потапу продать его песню за 400 долларов.

"Настя красивая, Потап пишет, клевый, харизматичный человек на сцене", - вспомнила она.

Встречаться с Потапом она начала, будучи замужем. Ирина рассказала, что ей было 24 года, а ему тогда - 19. Пара поженилась в 1999 году. Вместе занимались шоу-бизнесом.

Ирина Горовая с дочерью от первого брака, сыном и Потапом (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Горовая отметила, что 2008-2009 года супруги начали превращать шоу в бизнес.

"Мы первая компания, которая выстроила это как бизнес. Мы стараемся развиваться по всем правилам бизнеса", - отметила она.

"Я горжусь нашими отношениями, мы действительно дико близкие люди", - призналась Ирина.

Рассказывая о том, как ей удалось из банковской сферы перейти в шоу-бизнес, Горовая призналась, что не считает себя творческим человеком.

"Мне казалось, что я вообще абсолютно не творческая. Леша говорит, что если бы людей называли цифрами - 1,2,3,4, 5, 10... ты бы всегда их запоминала. У меня проблема с запоминанием имен. Я могу рисовать и придумывать, могу очень круто перерисовать один в один. Я не могу придумывать, но я могу понимать процесс творческий. У меня такой микс, и когда я начала работать в шоу-бизнесе, я опылилась творческими людьми, и конечно же стала понимать и участвовать во всех творческих процессах", - отметила она.

Фото: Ирина Горовая (скриншот)

Кстати, Ирина в детстве занималась гимнастикой и шахматами. И все это ей в дальнейшем здорово помогло.

"Гимнастика в других вещах также помогла...", - многозначительно рассмеялась она.

"А шахматы... У меня так было в детстве. Мама выступала за гимнастику, потому что же девочка. Она понимала, что нужна осанка, растяжка... А папа был за шахматы. Папа у меня генетик. Я очень горжусь своими родителями. Они очень умные. Мама работала в комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Папа в Университете Шевченко на биофаке преподавал. Потом уехал в Америку. Папа понимал, что у меня математический склад ума, а шахматы развивают тактику и стратегию. И действительно, после того, как я пошла на шахматы (бросив гимнастику) у меня и в математике стало лучше. У меня логическое мышление стало развиваться, и это мне очень сейчас помогло", - рассказала она.

Видео: YouTube / Люкс ФМ

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стали известные новые подробности о свадьбе Насти Каменских и Потапа.

Как сообщалось ранее, в сети уже показали пригласительную открытку на свадебную вечеринку 23 мая.

Также мы писали о том, что по слухам Каменских и Потап после церемонии бракосочетания собираются улететь в свадебное путешествие.