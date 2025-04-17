Настя Каменських показалася у трендових джинсах: що носити цієї весни (фото)

Настя Каменських показала стильний весняний образ, поєднавши комфорт і елегантність. Артистка задала тренд на джинси вільного крою, які ідеально підходять для щоденних виходів.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Насті Каменських пропонує надихнутися модним образом на весну.
На фото артистка позує в актуальних широких джинсах, які вже кілька сезонів залишаються трендом, та унікальній класичній сорочці.
"Весна для мене - не тільки про погоду. Це про внутрішнє "легше". Коли знімаєш не лише пальто, а й зайве - в думках і відчуттях. Обираєш комфорт замість ускладнень. Речі, в яких зручно жити, сміятися, працювати й обіймати. Весна вчить бути собою", - прокоментувала вибір "луку" зірка.
Для фотосету Настя обрала baggy jeans - штани вільного крою, що можуть мати низьку або середню посадку та є вільними у зоні стегон і ніг.
У світі моди продовжують домінувати просторі силуети, тому широкі джинси залишаються в тренді. Стилісти радять комбінувати їх з футболками, жакетами та сорочка залежно від образу, який ви прагнете створити.
Дизайнери радять експериментувати з фасонами, фактурами та деталями, віддаючи перевагу комфортним та стильним моделям. Вони пропонують варіанти з нестандартним кроєм та яскравими принтами, які здатні розбавити будь-який образ. Актуальними лишаються класичні прямі джинси, кльош, карго, ретро, з низькою посадкою та кольорові.
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