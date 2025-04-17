Настя Каменских показалась в трендовых джинсах: что носить этой весной (фото)

Настя Каменских показала стильный весенний образ, совместив комфорт и элегантность. Артистка задала тренд на джинсы свободного кроя, которые идеально подходят для ежедневных выходов.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Насти Каменских предлагает вдохновиться модным образом на весну.
На фото артистка позирует в актуальных широких джинсах, которые уже несколько сезонов остаются трендом, и уникальной классической рубашке.
"Весна для меня - не только о погоде. Это о внутреннем "легче". Когда снимаешь не только пальто, но и лишнее - в мыслях и ощущениях. Выбираешь комфорт вместо осложнений. Вещи, в которых удобно жить, смеяться, работать и обнимать. Весна учит быть собой", - прокомментировала выбор "лука" звезда.
Для фотосета Настя выбрала baggy jeans - брюки свободного кроя, которые могут иметь низкую или среднюю посадку и являются свободными в зоне бедер и ног.
В мире моды продолжают доминировать просторные силуэты, поэтому широкие джинсы остаются в тренде. Стилисты советуют комбинировать их с футболками, жакетами и рубашками в зависимости от образа, который вы хотите создать.
Дизайнеры советуют экспериментировать с фасонами, фактурами и деталями, отдавая предпочтение комфортным и стильным моделям. Они предлагают варианты с нестандартным кроем и яркими принтами, которые способны разбавить любой образ. Актуальными остаются классические прямые джинсы, клеш, карго, ретро, с низкой посадкой и цветные.
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