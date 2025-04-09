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Оливкова сукня й білі чоботи: скільки коштує стильний ретро-образ Анни Саліванчук на весну (фото)

Середа 09 квітня 2025 18:20
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Оливкова сукня й білі чоботи: скільки коштує стильний ретро-образ Анни Саліванчук на весну (фото) Анна Саліванчук показала модний ретро-образ (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Поки ми чекаємо на потепління, Анна Саліванчук показала образ, який точно зробить кожну жінку модницею сезону весна-літо 2025.

Скільки коштує модний образ, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Модна сукня на весну від Анни Саліванчук

Акторка опублікувала серію фотографій, на яких позує в пишній оливковій сукні з м'яким ліфом, об'ємними рукавами та асиметричною спідницею. Додатковим елементом стали обтягнуті тканиною маленькі ґудзики на корсеті.

Анна Саліванчук у весняній сукні (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Скільки коштує образ Саліванчук

Сукня Barbara, яку обрала акторка для прогулянки, належить українському бренду MILIRUD, який займається власним виробництвом жіночого одягу. Вартість наряду сягає 3190 грн.

Оливкова сукня й білі чоботи: скільки коштує стильний ретро-образ Анни Саліванчук на весну (фото)Анна Саліванчук у сукні за 3000 грн (колаж: РБК-Україна)

Доповнила наряд Анна білими ковбойськими чоботами козаками, які додали вінтажності образу, прикрасами, намистом та букетом квітів. Вартість взуття - 5600 грн.

Оливкова сукня й білі чоботи: скільки коштує стильний ретро-образ Анни Саліванчук на весну (фото)Скільки коштує взуття, як в Анни Саліванчук (колаж: РБК-Україна)

Як відреагували в мережі

Користувачі із захватом оцінили модну фотосесію акторки та засипали акторку компліментами.

  • "Істинна жіночність та справжня жіноча врода".
  • "Красуня, вам дуже личить".
  • "Завжди красива, приваблива жінка".
  • "Вам дуже личить зелений колір, до очей".
  • "Як завжди, найкраща".
  • "Неймовірна".

Чому сукня Анни Саліванчук - чудовий вибір на весну

Мода сезону весна-літо пропонує віддавати перевагу природним кольорам, багатошаровості та оригінальності. Стилісти рекомендують створювати більш ніжні та комфортні образи, які підкреслюватимуть фігуру.

Образ акторки чудово демонструє модні тенденції, такі як універсальність, комфорт та виразність. Крім того, силует та колір сукні поєднують практичність, легкість та вінтажність.

Оливкова сукня й білі чоботи: скільки коштує стильний ретро-образ Анни Саліванчук на весну (фото)Анна Саліванчук в модній сукні на весну (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Анни Саліванчук, сайт MILIRUD, Rozetka.

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