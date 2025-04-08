Джинсовий костюм і трендові чоботи: скільки коштує "лук" Каменських, який зможе повторити кожна

Total denim look - це стильний і сміливий образ, який повністю складається з деніму. У цьому випадку весь одяг - від верху до низу - виконаний з джинсової тканини, що створює ефект монолуку.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Насті Каменських в Instagram розповідає, скільки коштує модний джинсовий костюм співачки і з чим вона його носить.

Який образ обрала Настя Каменських

Співачка слідкує за модними трендами й часто публікує у своєму блозі стильні образи як зі зйомок, так і на кожен день. Для нової фотосесії вона вибрала "лук", який складався з корсета бандо, спідниці зі шлейфом і піджака оверсайз з поясом.



Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських вибрала образ від українського бренду Shev Studios.



Спідниця (фото: shevstudios.com)

"Це бренд для тих, хто цінує унікальність і якість, прагне виразити себе через стиль і відкрити нові можливості деніму. Ми створюємо кежуал-одяг з акцентними деталями, переосмислюючи джинс через техніку апсайклінгу", - сказано на сайті бренду.



Корсет (фото: shevstudios.com)

Зазначимо, що апсайклінг - це вторинне використання речей і наповнення їх новим змістом. Наприклад, створення нової сорочки з кількох старих.



Піджак (фото: shevstudios.com)

Каменських вибрала джинсову спідницю міні зі шлейфом (1990 грн), корсет на підкладці з металевими кісточками (3490 грн) і піджак у стилі оверсайз з накладними кишенями та поясом (4490 грн). Таким чином костюм, як у Каменських, можна купити за 10 тисяч гривень.

Чим доповнити total denim look

Співачка вирішила доповнити стильний образ високими чобітьми на невеликих підборах і з вузькими носками в стилі Zara. Такі підбори ще називають kitten heels або ж підбори-"чарочка" чи "підбори Людовика XIV".

Схоже взуття можна купити в Zara - ціни стартують від 2-2,5 тисяч гривень.



Трендові чоботи на невеликих підборах-"чарочці" (колаж: РБК-Україна)

Чому total denim у тренді

Універсальність і зручність

Денім - це тканина, яка ідеально пасує для будь-якого сезону, легко комбінується з іншими матеріалами та дає змогу створювати різні образи. Джинси, куртки, сорочки, комбінезони з деніму - всі ці елементи зручно носити в повсякденному житті, водночас вони завжди мають стильний вигляд. Total denim look дає змогу зібрати комфортне і функціональне вбрання, яке при цьому буде модним і актуальним.



Настя Каменських показала стильний образ (фото: instagram.com/kamenskux)

Стиль ретро

Популярність стилю total denim багато в чому обумовлена поверненням моди на 1990-ті та початок 2000-х років. Згадайте культові образи Бреда Пітта, Джастіна Тімберлейка і Брітні Спірс у денімі, коли такі аутфіти стали знаковими. Модні тренди часто повертаються, і total denim look став невід'ємною частиною цього феномену.

Total denim look став трендом наприкінці 2024 року і продовжує бути на піку популярності. Стилізувати можна сорочки й куртки з джинсами та спідницями, але потрібно намагатися вибирати денім в одній колірній гамі, щоб домогтися привабливого ефекту.

Екологічність

Сьогодні дедалі більше людей починають стежити за екологічними аспектами моди, і один зі способів знизити кількість відходів - це перероблення і повторне використання речей. Денім - це міцна тканина, яка служить довго, а оновлення старих джинсових речей, їхнє перешивання або перероблення на нові моделі (як, наприклад, образ Насті Каменських), стає частиною філософії стійкої моди.



Каменських задає тренди (фото: instagram.com/kamenskux)