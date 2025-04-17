Настя Каменських показалася у трендових джинсах: що носити цієї весни (фото)

Настя Каменських показала стильний весняний образ, поєднавши комфорт і елегантність. Артистка задала тренд на джинси вільного крою, які ідеально підходять для щоденних виходів.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Насті Каменських пропонує надихнутися модним образом на весну.

Наймодніші джинси весни 2025 на прикладі Каменських

На фото артистка позує в актуальних широких джинсах, які вже кілька сезонів залишаються трендом, та унікальній класичній сорочці.

"Весна для мене - не тільки про погоду. Це про внутрішнє "легше". Коли знімаєш не лише пальто, а й зайве - в думках і відчуттях. Обираєш комфорт замість ускладнень. Речі, в яких зручно жити, сміятися, працювати й обіймати. Весна вчить бути собою", - прокоментувала вибір "луку" зірка.

Каменських в модних весняних джинсах (фото: instagram.com/kamenskux)

Для фотосету Настя обрала baggy jeans - штани вільного крою, що можуть мати низьку або середню посадку та є вільними у зоні стегон і ніг.

Як носити широкі джинси

У світі моди продовжують домінувати просторі силуети, тому широкі джинси залишаються в тренді. Стилісти радять комбінувати їх з футболками, жакетами та сорочка залежно від образу, який ви прагнете створити.

Щоб виглядати модно й невимушено, носіть з базовими футболками, кроп-топами, світшотами чи кросівками.

носіть з базовими футболками, кроп-топами, світшотами чи кросівками. Для елегантного стилю можна поєднати джинси з сорочкою, шовковою блузою або жакетом. Взуття на підборах додасть ніжності наряду.

можна поєднати джинси з сорочкою, шовковою блузою або жакетом. Взуття на підборах додасть ніжності наряду. У прохолодну погоду джинси чудово доповнять об’ємний светр, подовжений кардиган чи шкіряне пальто oversize.

З чим носити широкі джинси (фото: instagram.com/kamenskux)

Які ще джинси модні в сезоні весна-літо 2025

Дизайнери радять експериментувати з фасонами, фактурами та деталями, віддаючи перевагу комфортним та стильним моделям. Вони пропонують варіанти з нестандартним кроєм та яскравими принтами, які здатні розбавити будь-який образ. Актуальними лишаються класичні прямі джинси, кльош, карго, ретро, з низькою посадкою та кольорові.

Настя Каменських в трендових джинсах (фото: instagram.com/kamenskux)