Настя Каменских показалась в трендовых джинсах: что носить этой весной (фото)

Настя Каменских показала стильный весенний образ, совместив комфорт и элегантность. Артистка задала тренд на джинсы свободного кроя, которые идеально подходят для ежедневных выходов.

Самые модные джинсы весны 2025 на примере Каменских

На фото артистка позирует в актуальных широких джинсах, которые уже несколько сезонов остаются трендом, и уникальной классической рубашке.

"Весна для меня - не только о погоде. Это о внутреннем "легче". Когда снимаешь не только пальто, но и лишнее - в мыслях и ощущениях. Выбираешь комфорт вместо осложнений. Вещи, в которых удобно жить, смеяться, работать и обнимать. Весна учит быть собой", - прокомментировала выбор "лука" звезда.

Каменских в модных весенних джинсах (фото: instagram.com/kamenskux)

Для фотосета Настя выбрала baggy jeans - брюки свободного кроя, которые могут иметь низкую или среднюю посадку и являются свободными в зоне бедер и ног.

Как носить широкие джинсы

В мире моды продолжают доминировать просторные силуэты, поэтому широкие джинсы остаются в тренде. Стилисты советуют комбинировать их с футболками, жакетами и рубашками в зависимости от образа, который вы хотите создать.

Чтобы выглядеть модно и непринужденно, носите с базовыми футболками, кроп-топами, свитшотами или кроссовками.

носите с базовыми футболками, кроп-топами, свитшотами или кроссовками. Для элегантного стиля можно совместить джинсы с рубашкой, шелковой блузой или жакетом. Обувь на каблуке добавит нежности наряду.

можно совместить джинсы с рубашкой, шелковой блузой или жакетом. Обувь на каблуке добавит нежности наряду. В прохладную погоду джинсы прекрасно дополнят объемный свитер, удлиненный кардиган или кожаное пальто oversize.

С чем носить широкие джинсы (фото: instagram.com/kamenskux)

Какие еще джинсы модные в сезоне весна-лето 2025

Дизайнеры советуют экспериментировать с фасонами, фактурами и деталями, отдавая предпочтение комфортным и стильным моделям. Они предлагают варианты с нестандартным кроем и яркими принтами, которые способны разбавить любой образ. Актуальными остаются классические прямые джинсы, клеш, карго, ретро, с низкой посадкой и цветные.

Настя Каменских в трендовых джинсах (фото: instagram.com/kamenskux)