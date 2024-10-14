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Настя Каменських показала фото з покійним батьком і розчулила до сліз

Понеділок 14 жовтня 2024 12:16
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Настя Каменських показала фото з покійним батьком і розчулила до сліз Співачка Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно показалася з коротким волоссям, цього разу здивувала своїх фоловерів архівним кадром із батьками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на акаунт під назвою nkblog в Instagram, який виконавиця веде для своїх закордонних фанатів іспанською мовою.

На цей раз співачка показала своїм підписникам фото, на якому вона зовсім маленька.

"Сім'я - це серце всього, чим я є. Моя мама Ліда з її безумовною любов'ю завжди була моєю найбільшою силою. Мій тато Олексій, хоч його і немає з нами, але завжди в моїх думках і в моєму серці", - підписала архівний кадр співачка.

Настя Каменських показала фото з покійним батьком і розчулила до сліз

Майбутня артистка у дитинстві (фото: instagram.com/nkblog)

У серію вона також додала фото зі своїм чоловіком, продюсером та співаком Потапом. Незважаючи на постійні чутки про розлучення, артистка написала, що він підтримує в кожному її починанні.

"Кожен із них нагадує мені, як мені пощастило, що довкола мене така сильна мережа кохання. Сім'я - це все", - підсумувала Каменських.

Настя Каменських показала фото з покійним батьком і розчулила до сліз

Співачка з чоловіком (фото: instagram.com/nkblog)

Що відомо про батька Насті Каменських

Батька знаменитої співачки звали Олексій Жмур. Він помер у січні 2021 року на 82-му році життя.

Про нього відомо не так багато. Свого часу чоловік був капітаном команди "Динамо" з волейболу, а з роками - концертним директором хору імені Г. Верьовки, учасницею якого була мати Насті Каменських Лідія. Вона молодша за Олексія на 16 років.

Настя Каменських показала фото з покійним батьком і розчулила до сліз

Батьки Насті Каменських - архівне фото (фото: instagram.com/kamenskux)

Де зараз Потап та Настя

Настя Каменських активно розвиває свою кар'єру в Латинській Америці. Водночас, дівчина час від часу продовжує виступати в Україні.

А її чоловік, репер Потап, після початку повномасштабного вторгнення живе та працює за кордоном. При цьому артист жодного разу не пояснив публічно, як саме він виїхав із країни під час воєнного стану.

Також Потап регулярно потрапляє у скандали: то через виступи в німецьких нічних клубах з російськомовними піснями, то через роздуми на тлі пальм про "нові можливості" за кордоном.

Настя Каменських показала фото з покійним батьком і розчулила до слізНастя Каменських показала фото з покійним батьком і розчулила до сліз

Потап и Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Раніше співачка Наталка Карпа висловилася про Каменських та Потапа.

Також Каменських показала себе у дитинстві на сімейному фото.

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