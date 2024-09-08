Каменських показалася з коротким волоссям і спровокувала неабиякі суперечки (відео)

Співачка Настя Каменських здивувала мережу. Цього разу зірка приміряла образ з коротким та прямими волоссям. Зухвале каре оцінили не всі користувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільний допис в Instagram , який Каменських зробила разом з візажистом Єгором Андрюшиним.

Новий образ співачки

На початку відео зірка показалася без макіяжу. Каменських позувала перед камерами без фільтрів та не соромилася своєї "натуральної" зовнішності.

Каменських без макіяжу (скріншоти)

І на такий крок співачка пішла не просто так. Каменських довірилася візажисту, аби той створив їй новий образ. Андрюшин обрав для неї цікаве перевтілення.

Новий образ Каменських (скріншот)

Зірка приміряла нову зачіску - каре з прямим волоссям. А під таку перуку візажист зробив Насті макіяж у зелених кольорах з акцентом на очі.

Каменських показалася у відвертому образі (скріншот)

При цьому артистка приміряла відверте зелене вбрання з білим пір'ям та глибоким декольте. Як помітно на відео, сама Каменських була задоволена експериментом та впевнено трималася перед камерою з коротким волоссям та яскравим макіяжем.

Реакція мережі

Новий образ Каменських спровокував суперечки. Втім, юзери обговорюють не тільки зовнішній вигляд співачки. Також їй "дісталося" через чоловіка - репера Потапа. Мережа критикує артиста, бо той нині перебуває за кордоном і нібито забув про повномасштабну війну в Україні.

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