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Каменських показалася з коротким волоссям і спровокувала неабиякі суперечки (відео)

Неділя 08 вересня 2024 09:42
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Каменських показалася з коротким волоссям і спровокувала неабиякі суперечки (відео) Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Настя Каменських здивувала мережу. Цього разу зірка приміряла образ з коротким та прямими волоссям. Зухвале каре оцінили не всі користувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільний допис в Instagram, який Каменських зробила разом з візажистом Єгором Андрюшиним.

Новий образ співачки

На початку відео зірка показалася без макіяжу. Каменських позувала перед камерами без фільтрів та не соромилася своєї "натуральної" зовнішності.

Каменських показалася з коротким волоссям і спровокувала неабиякі суперечки (відео)

Каменських показалася з коротким волоссям і спровокувала неабиякі суперечки (відео)

Каменських без макіяжу (скріншоти)

І на такий крок співачка пішла не просто так. Каменських довірилася візажисту, аби той створив їй новий образ. Андрюшин обрав для неї цікаве перевтілення.

Каменських показалася з коротким волоссям і спровокувала неабиякі суперечки (відео)

Новий образ Каменських (скріншот)

Зірка приміряла нову зачіску - каре з прямим волоссям. А під таку перуку візажист зробив Насті макіяж у зелених кольорах з акцентом на очі.

Каменських показалася з коротким волоссям і спровокувала неабиякі суперечки (відео)

Каменських показалася у відвертому образі (скріншот)

При цьому артистка приміряла відверте зелене вбрання з білим пір'ям та глибоким декольте. Як помітно на відео, сама Каменських була задоволена експериментом та впевнено трималася перед камерою з коротким волоссям та яскравим макіяжем.

Реакція мережі

Новий образ Каменських спровокував суперечки. Втім, юзери обговорюють не тільки зовнішній вигляд співачки. Також їй "дісталося" через чоловіка - репера Потапа. Мережа критикує артиста, бо той нині перебуває за кордоном і нібито забув про повномасштабну війну в Україні.

Також коментатори пишуть:

  • "Чому з роками стають все гірші пісні? Такий красивий голос, а жодна пісня як колись в голові не крутиться і не запам'ятовується"
  • "Мабуть у деяких українців амнезія. Ваша Настя, як здрасті, з'явилась тоді, коли їй потрібно, до інших їй немає діла"
  • Єгор красунчик, питань немає. А от щодо Анастасії - так гидко дивитись як її намагаються "повернути"
  • "Проти самої артистки нічого не маю, а пісня не дуже"
  • "Красуня, нічого не скажеш"
  • "Не розумію, звідки стільки хейту, мені подобається!".

До слова, раніше Волошин заінтригував словами про стосунки з Трінчер.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, як зараз виглядає 70-річна Алла Кудлай та що відомо про її життя у період війни.

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