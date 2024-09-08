Каменських показалася з коротким волоссям і спровокувала неабиякі суперечки (відео)
Співачка Настя Каменських здивувала мережу. Цього разу зірка приміряла образ з коротким та прямими волоссям. Зухвале каре оцінили не всі користувачі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільний допис в Instagram, який Каменських зробила разом з візажистом Єгором Андрюшиним.
Новий образ співачки
На початку відео зірка показалася без макіяжу. Каменських позувала перед камерами без фільтрів та не соромилася своєї "натуральної" зовнішності.
Каменських без макіяжу (скріншоти)
І на такий крок співачка пішла не просто так. Каменських довірилася візажисту, аби той створив їй новий образ. Андрюшин обрав для неї цікаве перевтілення.
Новий образ Каменських (скріншот)
Зірка приміряла нову зачіску - каре з прямим волоссям. А під таку перуку візажист зробив Насті макіяж у зелених кольорах з акцентом на очі.
Каменських показалася у відвертому образі (скріншот)
При цьому артистка приміряла відверте зелене вбрання з білим пір'ям та глибоким декольте. Як помітно на відео, сама Каменських була задоволена експериментом та впевнено трималася перед камерою з коротким волоссям та яскравим макіяжем.
Реакція мережі
Новий образ Каменських спровокував суперечки. Втім, юзери обговорюють не тільки зовнішній вигляд співачки. Також їй "дісталося" через чоловіка - репера Потапа. Мережа критикує артиста, бо той нині перебуває за кордоном і нібито забув про повномасштабну війну в Україні.
Також коментатори пишуть:
- "Чому з роками стають все гірші пісні? Такий красивий голос, а жодна пісня як колись в голові не крутиться і не запам'ятовується"
- "Мабуть у деяких українців амнезія. Ваша Настя, як здрасті, з'явилась тоді, коли їй потрібно, до інших їй немає діла"
- Єгор красунчик, питань немає. А от щодо Анастасії - так гидко дивитись як її намагаються "повернути"
- "Проти самої артистки нічого не маю, а пісня не дуже"
- "Красуня, нічого не скажеш"
- "Не розумію, звідки стільки хейту, мені подобається!".
До слова, раніше Волошин заінтригував словами про стосунки з Трінчер.
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