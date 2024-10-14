Настя Каменских показала фото с покойным отцом и растрогала до слез

Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно показалась с короткими волосами , на этот раз удивила своих фолловеров архивным кадром с родителями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт под названием nkblog в Instagram, который исполнительница ведет для своих зарубежных фанатов на испанском языке.

На этот раз певица показала своим подписчикам фото, на котором она совсем маленькая.

"Семья - это сердце всего, чем я являюсь. Моя мама Лида с ее безусловной любовью всегда была моей самой большой силой. Мой папа Алексей, хоть его и нет с нами, но всегда в моих мыслях и в моем сердце", - подписала архивный кадр певица.

Будущая артистка в детстве (фото: instagram.com/nkblog)

В серию она также добавила фото со своим мужем, продюсером и певцом Потапом. Несмотря на постоянные слухи о разводе артистка написала, что он поддерживает в каждом ее начинании.

"Каждый из них напоминает мне, как мне повезло, что вокруг меня такая сильная сеть любви. Семья - это все", - подытожила Каменских.

Певица с супругом (фото: instagram.com/nkblog)

Что известно об отце Насти Каменских

Отца знаменитой певицы звали Алексей Жмур. Он умер в январе 2021 года на 82-м году жизни.

О нем известно не так много. В свое время мужчина был капитаном команды "Динамо" по волейболу, а с годами - концертным директором хора имени Г. Веревки, участницей которого была и мать Насти Каменских Лидия. Она младше Алексея на 16 лет.

Родители Насти Каменских - архивное фото (фото: instagram.com/kamenskux)

Где сейчас Потап и Настя

Отметим, что сейчас Настя Каменских активно развивает свою карьеру в Латинской Америке. В то же время девушка время от времени продолжает выступать в Украине.

А ее супруг, рэпер Потап, после начала полномасштабного вторжения живет и работает за границей. При этом артист ни разу не объяснил публично, как именно он выехал из страны во время военного положения.

Также Потап регулярно попадает в скандалы: то из-за выступлений в немецких ночных клубах с русскоязычными песнями, то из-за размышлений на фоне пальм о "новых возможностях" за рубежом.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)