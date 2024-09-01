"Нема підтримки України". Наталка Карпа висловилася про Каменських і Потапа

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для програми "33 запитання" від Люкс ФМ.

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Зі слів виконавиці, вона нікого не хоче судити, однак вважає, що Потап мав би більше проявляти свою громадянську позицію.

"Є така гарна фраза, не суди, і ти не судимий будеш. Я не знаю, що в них відбувається зсередини. Від Потапа хотілось би напевно більше громадянської позиції. Тому що його аудиторія, це були мільйони українців, які десь підспівували його пісні не один рік, і в такі скрутні часи мені б хотілося напевно, щоб він все ж таки підтримав українців, підтримав українську націю, культуру", - поділилася думкою Наталка.

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Також зірка вважає, що реперу варто почати доводити, що недаремно у нього стільки поціновувачів.

Що стосується Каменських, Карпа каже, що вона зараз "рулить", пише багато пісень і орінтується на Латинську Америку, бо там великий ринок.

"Я була у Бразилії та Парагваї, знаю ці регіони. Трошечки приглядалася до цього шоубізнесу. Мені здається, що вони зараз рулять як у них виходить, як їм зручно. Єдине, шкода, що немає цієї чіткої позиції й підтримки України, і крутих українських пісень, які мали бути", - прокоментувала артистка.