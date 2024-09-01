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"Нема підтримки України". Наталка Карпа висловилася про Каменських і Потапа

Неділя 01 вересня 2024 16:32
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"Нема підтримки України". Наталка Карпа висловилася про Каменських і Потапа Наталка Карпа (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Наталка Карпа сказала, що думає про позицію Насті Каменських та Потапа.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для програми "33 запитання" від Люкс ФМ.

Деталі

Зі слів виконавиці, вона нікого не хоче судити, однак вважає, що Потап мав би більше проявляти свою громадянську позицію.

"Є така гарна фраза, не суди, і ти не судимий будеш. Я не знаю, що в них відбувається зсередини. Від Потапа хотілось би напевно більше громадянської позиції. Тому що його аудиторія, це були мільйони українців, які десь підспівували його пісні не один рік, і в такі скрутні часи мені б хотілося напевно, щоб він все ж таки підтримав українців, підтримав українську націю, культуру", - поділилася думкою Наталка.

&quot;Нема підтримки України&quot;. Наталка Карпа висловилася про Каменських і Потапа

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Також зірка вважає, що реперу варто почати доводити, що недаремно у нього стільки поціновувачів.

Що стосується Каменських, Карпа каже, що вона зараз "рулить", пише багато пісень і орінтується на Латинську Америку, бо там великий ринок.

"Я була у Бразилії та Парагваї, знаю ці регіони. Трошечки приглядалася до цього шоубізнесу. Мені здається, що вони зараз рулять як у них виходить, як їм зручно. Єдине, шкода, що немає цієї чіткої позиції й підтримки України, і крутих українських пісень, які мали бути", - прокоментувала артистка.

Раніше Наталка Карпа розсекретила, де та на якому напрямку служить її чоловік.

Також вона розповіла про заробіток під час війни і що їй приносить дохід.

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Настя Каменських Потап Наталка Карпа Зірки шоу-бізнесу
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