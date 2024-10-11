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Каменських показала себе у дитинстві на сімейному фото: зовсім не змінилася

П'ятниця 11 жовтня 2024 22:00
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Каменських показала себе у дитинстві на сімейному фото: зовсім не змінилася Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Настя Каменських потішила шанувальників сімейною світлиною з дитинства.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Так, артистка опублікувала у stories фото у рамці, що висить на стіні в її будинку. На чорно-білому зображенні маленька Настя, одягнена в білу сукню, білі шкарпетки і чорне взуття, гуляла містом, тримаючись за руку з мамою.

Лідія Петрівна одягнула на прогулянку з єдиною донькою довгу сукню з візерунками, сонцезахисні окуляри, чорні туфлі та чорну сумочку.

"Я і моя мама", - англійською мовою підписала кадр знаменитість.

Каменських показала себе у дитинстві на сімейному фото: зовсім не змінилася

Скріншот

Що відомо про дитинство Каменських

Майбутня зірка з'явилася на світ 4 травня 1987 року в Миколаєві. Її батьки працювали в Національному академічному хорі імені Г. Верьовки: мама, Лідія Петрівна, була співачкою, а батько - концертним директором.

Перед тим як присвятити себе музиці, Олексій Йосипович Жмур був капітаном збірної команди з волейболу "Динамо". Цікаво, що Настя Каменських зберігає дівоче прізвище своєї матері.

Музика завжди була частиною життя співачки: мама служила їй як приклад для наслідування і суворий наставник. У шість років батьки віддали Настю в музичну школу по класу фортепіано, а також вона займалася вокалом. Іноді дівчинці не хотілося відвідувати заняття, але мама-співачка суворо стежила за тим, щоб дочка не пропускала уроки.

Каменських показала себе у дитинстві на сімейному фото: зовсім не змінилася

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя вперше виїхала за кордон у шість років. Батьки мріяли про блискуче майбутнє для своєї доньки і відправили її до Франції за програмою обміну. Ця подорож стала початком багатьох поїздок: у шкільні роки Настя часто бувала в Італії, де проводила кілька місяців. Таким чином, вона здобувала освіту відразу у двох містах - Києві та Неаполі.

Після закінчення школи Каменських вступила до Україно-американського гуманітарного інституту "Вісконсинського міжнародного університету (США) в Україні" на факультет "Зовнішньоекономічна діяльність". Проте своє життя пов'язала саме з музикою.

Каменських показала себе у дитинстві на сімейному фото: зовсім не змінилася

Скріншот

Нещодавно Каменських показалася з коротким волоссям і спровокувала неабиякі суперечки.

Також хресна мама співачки різко відреагувала на її мовні скандали.

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