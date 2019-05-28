Настя Каменских чуть не погибла: певица рассказала, что поменяло ее жизнь (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Свадьба Каменских и Потапа вышла не так, как хотели сами артисты

Свадьба Потапа и Насти Каменских 23 мая стала самым ярким событием украинского шоу-бизнеса в этом году. Сейчас пара наслаждается медовым месяцем в турецкой Анталии, куда отправились из Украины сразу после торжественного события. Нужно сказать, что сама артистка раньше мечтала отпраздновать бракосочетание в Италии, где она прожила 7 лет. Кроме того, певица рассказала в интервью Кате Осадчей о том, что на нее сильно повлияла пережитая авария.

Напомним, что после 10 лет феноменального успеха музыканты решили поставить дуэт на паузу, а Настя заинтриговала поклонников многозначным комментарием, намекнув на определенные изменения.

"Мы передохнем, а затем снова к вам вернемся. И возможно в каком-то странном амплуа", - сказала она.

Потап и Настя Каменских (фото: скриншот)

Так, про любовь между Потапом и Настей Каменских страна гадала на протяжении всего периода деятельности творческого тандема, и все это время резонансный служебный роман в шоу-бизнесе разворачивался прямо на наших глазах.

Отметим, что Настя сначала была категоричной в вопросе бракосочетания: "Я приняла для себя решение, что я не хочу для себя никакой свадьбы".

Однако позже певица признала, что как любая девочка она фантазирует о своем свадебном платье.

"Я очень люблю минимализм. Пышность - это не мое. Могу сказать, что я не хотела бы делать это в Украине. Потому что я прожила 7 лет в Италии и помню, как там замечательно... Я хотела бы переместить туда своих гостей и отпраздновать свадьбу там", - рассказывала она.

Настя Каменских (Фото: скриншот)

Кроме того, Настя однажны созналась по секрету, что лично против штампа: "То есть хотела бы отгулять, отпраздновать свадьбу, кайфануть, но штамп ставить - нет. Потому что я артистка, красивая, я должна принадлежать миру, а не одному человеку. Вот так вот!"

У Потапа были собственные предпочтения относительно организации свадебного процесса.

"Я приблизительно представляю себе, какую я хотел бы забацать свадьбу. Она была бы такая альтернативная, дня на три. Каждый день со своим сюжетом, сценарием. Чтобы гости ухайдохались и навсегда запомнили эту свадьбу", - поделился он мыслями. Дело в том, что со своей бывшей женой, бизнесвумен и продюсером Ириной Горовой они просто расписались, без торжественных меропиятий.

Потап (фото: скриншот)

Сейчас Настя говорит, что "влюблена, люблю и сама являюсь любимой - это так, и это очень круто! И я желаю всей стране купаться в любви".

Алексей признает, что группа "Потап и Настя" стала судьбоносной: "и это сыграло свою роковую роль. Проект судьбы, любви и души".

Между тем, с самого начала отношения у них складывались не очень теплые. При первом знакомстве Потап, бывший участник группы "Вхід у змінному взутті", шутил и веселил, но Настя Каменских, дочь солиста хора Веревки, не слишком оценила юмор музыканта.

"Познакомился с ней, шутил в своей манере. У нее свое чувство юмора. Она посмотрела на меня, фыркнула. Не могу сказать, что она мне понравилась.... Мы записали песню, и стало еще хуже. Потому что у Насти очень крепкий характер. Она не слушает никого. Она итальянка такая. И начали ссориться, ссориться и ссориться..." - вспомнил Потап их первые времена как дуэт.

Также Алексей рассказал, что в их взаимоотношениях бывали "и срывы и психи. Мы всегда вместе, и поэтому иногда приходится послать друг друга, бывает".

Потап и Настя Каменских на обложке модного глянца (фото: скриншот)

Однажды они даже полтора месяца выступали каждый день и не разговаривали друг с другом. Каменских рассказала, что после выступлений в разных машинах разъезжались по разным гостиницам.

В то же время Потап отметил парадокс, что за первые 3 года, чем больше они ругались, тем популярнее становилась их группа.

"Мы уже родные люди друг другу. На много. Мы понимаем друг друга по-настоящему", - признался Потап в интервью. Также он рассказал, что он неимоверно счастлив, потому что "10 лет невероятного, феноменального успеха. По всему миру. И потрясающая Настя. Я раньше ее очень недооценивал. А сейчас я так рад и благодарен небесам, что повстречал именно ее".

Фото: скриншот

На Настю сильное влияние оказала авария. Неудачное падение с парашютом окончилось для нее травмой. А еще ранее, 10 лет назад, певица чуть не погибла в ужасной автомобильной аварии.

"Я помню, что после той аварии я стала жутко популярная, в принципе. У меня поменялась жизнь. Я подумала, что что-то должно произойти... Я захотела детей, очень сильно", - рассказала Настя Каменских.

Видео: YouTube / Світське життя

Как сообщалось ранее, Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки выступил на свадьбе звезд, откровенно рассказал о планах 32-летней Каменских и 38-летнего Потапа относительно детей.

Напомним, что недавно стало известно, во сколько обошлась свадьба Каменских и Потапа.