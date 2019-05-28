Настя Каменських ледь не загинула: співачка розповіла, що змінило її життя (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Весілля Каменських і Потапа вийшло не таким, як хотіли самі артисти

Весілля Потапа і Насті Каменських 23 травня стало найяскравішою подією українського шоу-бізнесу в цьому році. Зараз пара насолоджується медовим місяцем в турецькій Анталії, куди вирушили з України відразу після урочистої події. Потрібно сказати, що сама артистка раніше мріяла відсвяткувати одруження в Італії, де вона прожила 7 років. Крім того, співачка розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій про те, що на неї сильно вплинула пережита аварія.

Нагадаємо, що після 10 років феноменального успіху музиканти вирішили поставити дует на паузу, а Настя заінтригувала шанувальників багатозначним коментарем, натякнувши на певні зміни.

"Ми перепочинемо, а потім знову до вас повернемося. І можливо в якомусь дивному амплуа", - сказала вона.

Потап і Настя Каменських (фото: скріншот)

Так, про любов між Потапом і Настею Каменських країна ворожила протягом всього періоду діяльності творчого тандему, і весь цей час резонансний службовий роман в шоу-бізнесі розгортався прямо на наших очах.

Зазначимо, що Настя спочатку була категоричною у питанні щодо одруження: "Я прийняла для себе рішення, що я не хочу для себе ніякого весілля".

Проте пізніше співачка визнала, що як будь-яка дівчинка вона фантазує про свою весільну сукню.

"Я дуже люблю мінімалізм. Пишність - це не моє. Можу сказати, що я не хотіла б робити це в Україні. Тому що я прожила 7 років в Італії і пам'ятаю, як там чудово... Я хотіла б перемістити туди своїх гостей і відсвяткувати весілля там", - розповідала вона.

Настя Каменських (Фото: скріншот)

Крім того, Настя одного разу по секрету зізналася, що особисто проти штампу: "хотіла б відгуляти, відсвяткувати весілля, кайфанути, але ставити штамп - ні. Тому що я артистка, красива, я повинна належати світу, а не одній людині. Ось так!"

У Потапа були власні уподобання щодо організації весільного процесу.

"Я приблизно уявляю собі, яке я хотів би забацати весілля. Воно була б таке альтернативне, дня на три. Кожен день зі своїм сюжетом, сценарієм. Щоб гості ухайдохалися і назавжди запам'ятали це весілля", - поділився він думками. Справа в тому, що зі своєю колишньою дружиною, бізнесвумен і продюсеркою Іриною Горовою вони просто розписалися, без урочистих заходів.

Потап (фото: скріншот)

Зараз Настя каже, що "закохана, люблю і сама є коханою - це так, і це дуже круто! І я бажаю всій країні купатися в любові".

Олексій визнає, що група "Потап і Настя" стала доленосною: "і це зіграло свою фатальну роль. Проект долі, любові і душі".

Між тим, від самого початку стосунки у них складалися не дуже теплі. При першому знайомстві Потап, колишній учасник гурту "Вхід у змінному взутті", жартував і веселив, але Настя Каменських, дочка соліста хору Верьовки, не дуже оцінила гумор музиканта.

"Познайомився з нею, жартував у своїй манері. У неї власне почуття гумору. Вона подивилася на мене, пирхнула. Не можу сказати, що вона мені сподобалася.... Ми записали пісню, і стало ще гірше. Тому що у Насті дуже міцний характер. Вона не слухає нікого. Вона італійка така. І почали сваритися, лаятися і сваритися..." - згадав Потап їх перші часи як дует.

Також Олексій розповів, що в їх стосунках бували "і зриви і психи. Ми завжди разом, і тому іноді доводиться послати один одного, буває".

Потап і Настя Каменських на обкладинці модного глянцю (фото: скріншот)

Одного разу вони навіть півтора місяці виступали кожен день і не розмовляли один з одним. Каменських розповіла, що після виступів у різних машинах роз'їжджалися по різних готелях.

У той же час Потап зазначив парадокс, що за перші 3 роки, чим більше вони лаялися, тим популярнішою ставала їх група.

"Ми вже рідні люди один одному. На багато. Ми розуміємо один одного по-справжньому", - зізнався Потап в інтерв'ю. Також він розповів, що він неймовірно щасливий, бо "10 років неймовірного, феноменального успіху. По всьому світу. І приголомшлива Настя. Я раніше її дуже недооцінював. А зараз я так радий і вдячний небесам, що зустрів саме її".

Фото: скріншот

На Настю сильний вплив справила аварія. Невдале падіння з парашутом закінчилося для неї травмою. А ще раніше, 10 років тому, співачка ледь не загинула в жахливій автомобільній аварії.

"Я пам'ятаю, що після тієї аварії я стала дуже популярна, в принципі. У мене змінилося життя. Я подумала, що щось має статися... Я захотіла дітей, дуже сильно", - розповіла Настя Каменських.

Відео: YouTube / Світське життя

Як повідомлялося раніше, Андрій Данилко, який в образі Вєрки Сердючки виступив на весілля зірок, відверто розповів про плани 32-річної Каменських та 38-річного Потапа щодо дітей.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, у скільки обійшлося весілля Каменських і Потапа.