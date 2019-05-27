Хочет деток: Данилко откровенно рассказал о планах Насти и Потапа

Свадьба Каменских и Потапа - Настя хочет детей (коллаж: РБК-Украина)

Настя Каменских проболталась о материнстве

Свадьба Насти Каменских и Потапа, которая отгремела в четверг, 23 мая, в столичном элитном итальянском ресторане Fabius в окружении более ста гостей, стала событием года в звездной тусовке. Об этом сообщает СтарХит.

Андрей Данилко, который выступил в самый разгар праздника в образе Верки Сердючки, откровенно рассказал о планах 32-летней Каменских на совместное будущее с 38-летним Потапом.

Данилко рассказывает, что "понял все" еще в 2008 году, когда увидел Настю и Потапа вместе в своей программе "Дом радости", где Сердючка принимала звездных гостей.

"Я чувствовал, что между ними есть контакт, искра, когда только познакомился, - рассказал Андрей.

Свадьба Каменских и Потапа - Настя хочет детей (фото: instagram.com)

Данилко рассказывает, что Настя не планирует меньше выступать или завершать карьеру в связи со своим новым статусом. Также он рассказал, что Настя в личном общении рассказывала ему, что очень хочет деток.

"Не всегда получается совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, ребята смогут", - говорит Андрей.

Свадьба Каменских и Потапа - Настя хочет детей (фото: instagram.com)

А о своем выступлении на свадьбе Данилко рассказал, что появление Сердючки на празднике было желанием Насти.

"Это уже скорее традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка - не двойник какой-то. Конечно, никогда бы не взял с них деньги. Тут даже дело не в подарке, а в том, что люди ищут эмоции, хорошее настроение", - рассказал Данилко.

Свадьба Насти Каменских и Потапа - выступление Сердючки на празднике (видео: instagram.com)

Напомним, Алексей Потапенко рассказал, как долго он готовился к свадьбе со своей возлюбленной.

К слову, недавно стало известно, куда Потап и Настя отправились в свадебное путешествие.

Ранее мы также писали о том, что поклонники Насти Каменских и Потапа заметили интересную деталь на свадебных видео.