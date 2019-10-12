Наступит потепление: каким областям повезет с погодой в воскресенье

В воскресенье в Украине будет тепло (РБК-Украина)

Второй день выходного дня порадует украинцев теплом и золотой осенью

Погода в Украине, в воскресенье, 13 октября, будет солнечной и теплой. Она позволит украинцам сполна насладиться "бабьим летом" и при желании побыть на воздухе с комфортом. Об этом сообщила на своей Facebook-странице Наталка Диденко. Температура воздуха будет очень приятной и в некоторых областях достигнет +23 градусов.

"Воскресенье в Украине будет замечательным. Солнце и тепло. Температура воздуха в течение дня составит +18 +23 градуса. Антициклон Lisbeth с центром над Черным морем сделает во всех областях Украины малооблачную солнечную погоду и прикрутит юго-западный ветер до умеренного и даже слабого", - отметила синоптик.

В Киеве украинцев ждет солнце и тепло и прекрасная ясная погода.

"В Киеве воскресенье, 13-е октября, выгонит всех диванных любителей на улицу. И мало кто будет сопротивляться - ведь будет солнечно и тепло, около 20 градусов. На Покрову будет также ясно и теплом +20 +22 градуса", - написала Диденко.

Синоптические карты (facebook.com/tala.didenko)