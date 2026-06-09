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З "труби Медведчука" хочуть зняти арешт, справу розглянуть у суді

20:40 09.06.2026 Вт
2 хв
Що буде з гігантським трубопроводом, якщо арешт буде скасовано?
aimg Анастасія Никончук
З "труби Медведчука" хочуть зняти арешт, справу розглянуть у суді Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна Віталій Носач)
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Починається новий етап повернення нафтопроводу "Самара - Західний напрямок" у держвласність, і тому ухвалено рішення ініціював зняття арештів з його української частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Фонду державного майна України.

Повідомляється, що цей актив раніше пов'язували зі структурами, близькими до Віктора Медведчука.

Йдеться про масштабний інфраструктурний об'єкт, який включає понад 1400 кілометрів трубопроводу, насосні станції, резервуарні парки, виробничі потужності та технологічні комплекси.

Судові рішення та правовий статус

Українські суди, включно з Верховним Судом, раніше підтвердили право власності держави на цей об'єкт.

Після завершення судових процедур арешти, накладені у 2021 і 2023 роках, на думку ФДМ, втратили актуальність.

У зв'язку з цим фонд звернувся до Вищого антикорупційного суду з проханням скасувати чинні обмеження на актив.

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Передача в управління та подальша експлуатація

Після зняття арештів планується передача нафтопродуктопроводу в управління АТ "Укртранснафта".

Це має забезпечити повноцінну експлуатацію інфраструктури в інтересах держави.

Повернення стратегічних активів

У Фонді держмайна наголошують, що держава продовжує поетапно повертати під контроль стратегічні об'єкти, які раніше використовувалися структурами, пов'язаними з проросійським впливом, забезпечуючи їхню подальшу роботу в національних інтересах.

Нагадуємо, що Україна 22 квітня відновила прокачування російської нафти "Дружбою" після майже тримісячної паузи через пошкодження інфраструктури. Водночас із 2027 року в ЄС планується повна заборона на імпорт російських енергоресурсів, що може призвести до припинення транзиту, якщо Угорщина і Словаччина не доб'ються винятків.

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