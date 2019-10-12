Настане потепління: яким областях пощастить з погодою в неділю

У неділю в Україні буде тепло (РБК-Україна)

Другий день вихідного дня порадує українців теплом і золотою осінню

Погода в Україні, в неділю, 13 жовтня, буде сонячною і теплою. Вона дозволить українцям сповна насолодитися "бабиним літом" і при бажанні побути на повітрі з комфортом. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Наталка Діденко. Температура повітря буде дуже приємною і в деяких областях досягне +23 градусів.

"Неділя в Україні буде чудовою.Сонце та теплО Температура повітря протягом дня становитиме +18+23 градуси. Антициклон Lisbeth з центром над Чорним морем зробить в усіх областях України малохмарну сонячну погоду і прикрутить південно-західний вітер до помірного і навіть слабкого", - зазначила синоптик.

У Києві українців чекає сонце і тепло та чудова ясна погода.

"У Києві неділя, 13-те жовтня, виганятиме усіх диванних любителів на вулицю. Та й мало хто опиратиметься - адже буде сонячно та тепло, близько +20 градусів. На Покрову буде також ясно та тепло, +20+22 градуси", - написала Діденко.

Синоптичні карти (facebook.com/tala.didenko)