Настоящее бабье лето: жители каких областей насладятся осенним теплом (карта)

Погода в Украине и Киеве (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине продолжает радовать теплым нравом

Погода в Украине в субботу, 7 сентября, принесет умеренное тепло и безоблачное небо практически по всей стране. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидорометцентра.

Так, в первый выходной день осени, по всей Украине будет безоблачно. Но судя по карте синоптиков, облака будут пробегать лишь над столицей.

На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей ожидается довольно высокая температура - от +25 до +30 градусов. Ближайшей ночью - от +12 до +17 (за исключением Луганщины, которую ждет холодная ночь - от +9 до +11 градусов).

Погода в Украине и Киеве (фото: РБК-Украина)

На Севере завтра ожидается от +24 до +27 тепла, а ночью - от +11 до +14 по Цельсию.

Самая низкая температура в субботу будет в западных областях - здесь на протяжении дня воздух прогреется от +22 до +25 градусов, а ближайшей ночью без теплой куртки уже не выйти (от +9 до +14).

В Киеве в субботу, 7 сентября, будет переменная облачность, температура днем от +24 до +26, этой ночью +12... +14.

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

К слову, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, в Украину настоящая осень с холодными ночами и дождливыми днями прийдет уже в первой половине сентября.

"По моим расчетам, уже 11-13 сентября задождит, столбик термометра днем не поднимется выше 20 градусов, а ночью будет опускаться ниже 5 градусов тепла", - рассказал синоптик, пишут Факты.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали украинцам, какая осень ожидается в 2019 году.

Также мы писали, что известный украинский астролог пророчит раннюю зиму и холодную снежную осень в Украине.