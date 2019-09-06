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Справжнє бабине літо: жителі яких областей насолодяться осіннім теплом (карта)

STYLERЖиття    06.09.2019 - 21:03
Справжнє бабине літо: жителі яких областей насолодяться осіннім теплом (карта)
Погода в Україні і Києві (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні продовжує радувати м'якою вдачею

Погода в Україні в суботу, 7 вересня, принесе помірне тепло і безхмарне небо практично по всій країні. Про це свідчать дані Українського гидорометцентра.

Так, у перший вихідний день осені, по всій Україні буде безхмарно. Але судячи з карти синоптиків, хмари будуть пробігати лише над столицею.

На Півдні, Сході та в більшості центральних областей очікується досить висока температура - від +25 до +30 градусів. Найближчої ночі - від +12 до +17 (за винятком Луганщини, на яку чекає холодна ніч - від +9 до +11 градусів).

Справжнє бабине літо: жителі яких областей насолодяться осіннім теплом (карта)

Погода в Україні і Києві (фото: РБК-Україна)

На Півночі завтра очікується від +24 до +27 тепла, а вночі - від +11 до +14 за Цельсієм.

Найнижча температура в суботу буде у західних областях - тут протягом дня повітря прогріється від +22 до +25 градусів, а найближчої ночі без теплої куртки вже не вийти (від +9 до +14).

У Києві в суботу, 7 вересня, буде мінлива хмарність, температура вдень від +24 до +26, вночі +12... +14.

Справжнє бабине літо: жителі яких областей насолодяться осіннім теплом (карта)

Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

До речі, за прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, в Україну справжня осінь з холодними ночами і дощовими днями прийде вже в першій половині вересня.

"За моїми розрахунками, вже 11-13 вересня задощить, стовпчик термометра вдень не підніметься вище 20 градусів, а вночі опускатиметься нижче 5 градусів тепла", - розповів синоптик, пишуть Факти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли українцям, яка осінь очікується у 2019 році.

Також ми писали, що відомий український астролог пророкує ранню зиму і холодну сніжну осінь в Україні.

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