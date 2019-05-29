Настоящая украинская красавица: Ани Лорак очаровала новым фото

Ани Лорак, которая недавно покорила сеть в свадебном наряде, снова оказалась в центре внимания. Украинская певица опубликовала селфи, на котором артистка выглядит счастливой. Фанаты восхитились красотой исполнительницы. Фотография опубликована в Instagram-блоге Ани Лорак.

Певица ничего не написала под снимком, оставила поклонникам только поцелуй.

Ани Лорак умилила сеть нежным фото (фото: instagram.com/anilorak)

Реакция на фотографию оказалась неожиданно яркой. Поклонники певицы буквально засыпали артистку комплиментами:

Нежность в одном фото, хочется сразу улыбаться.

Без слов. Просто любовь.

Боже, какая вы красивая.

Очень скучала по селфи! Вы очень красивая! Как же мне нравится Ваша лучезарная улыбка! Рада, видеть Вас счастливой! Прекрасного дня!

Невероятная. Настоящая украинская красавица.

Просто шла по улице, пришло уведомление... Посмотрела фото и упала от вашей красоты.

Выглядишь на 19 лет, молодец.

Кто-то даже поинтересовался, куда отправилась артистка: "Хорошее фото, куда путь держишь?".

Ани Лорак умилила сеть нежным фото (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, что ранее поклонники Ани Лорак напомнили, какой артистка была в молодости. Пользователи разделились на два лагеря: одни отметили, что Лорак говорит правильные слова, мотивируя к действиям, другие - не придали написанному никакого значения, но вспомнили, какой певица была в молодости.

Ранее стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".

К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.