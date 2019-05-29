Настоящая украинская красавица: Ани Лорак очаровала новым фото

Ани Лорак опубликовала нежный снимок
Ани Лорак, которая недавно покорила сеть в свадебном наряде, снова оказалась в центре внимания. Украинская певица опубликовала селфи, на котором артистка выглядит счастливой. Фанаты восхитились красотой исполнительницы. Фотография опубликована в Instagram-блоге Ани Лорак.
Певица ничего не написала под снимком, оставила поклонникам только поцелуй.
Ани Лорак умилила сеть нежным фото (фото: instagram.com/anilorak)
Реакция на фотографию оказалась неожиданно яркой. Поклонники певицы буквально засыпали артистку комплиментами:
Кто-то даже поинтересовался, куда отправилась артистка: "Хорошее фото, куда путь держишь?".
Ани Лорак умилила сеть нежным фото (фото: instagram.com/anilorak)
Напомним, что ранее поклонники Ани Лорак напомнили, какой артистка была в молодости. Пользователи разделились на два лагеря: одни отметили, что Лорак говорит правильные слова, мотивируя к действиям, другие - не придали написанному никакого значения, но вспомнили, какой певица была в молодости.
Ранее стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".
К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.