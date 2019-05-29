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Настоящая украинская красавица: Ани Лорак очаровала новым фото

STYLERПерсоны    29.05.2019 - 11:57
Настоящая украинская красавица: Ани Лорак очаровала новым фото
Ани Лорак умилила сеть нежным фото (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак опубликовала нежный снимок

Ани Лорак, которая недавно покорила сеть в свадебном наряде, снова оказалась в центре внимания. Украинская певица опубликовала селфи, на котором артистка выглядит счастливой. Фанаты восхитились красотой исполнительницы. Фотография опубликована в Instagram-блоге Ани Лорак.

Певица ничего не написала под снимком, оставила поклонникам только поцелуй.

Настоящая украинская красавица: Ани Лорак очаровала новым фото

Ани Лорак умилила сеть нежным фото (фото: instagram.com/anilorak)

Реакция на фотографию оказалась неожиданно яркой. Поклонники певицы буквально засыпали артистку комплиментами:

  • Нежность в одном фото, хочется сразу улыбаться.
  • Без слов. Просто любовь.
  • Боже, какая вы красивая.
  • Очень скучала по селфи! Вы очень красивая! Как же мне нравится Ваша лучезарная улыбка! Рада, видеть Вас счастливой! Прекрасного дня!
  • Невероятная. Настоящая украинская красавица.
  • Просто шла по улице, пришло уведомление... Посмотрела фото и упала от вашей красоты.
  • Выглядишь на 19 лет, молодец.

Кто-то даже поинтересовался, куда отправилась артистка: "Хорошее фото, куда путь держишь?".

Настоящая украинская красавица: Ани Лорак очаровала новым фото

Ани Лорак умилила сеть нежным фото (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, что ранее поклонники Ани Лорак напомнили, какой артистка была в молодости. Пользователи разделились на два лагеря: одни отметили, что Лорак говорит правильные слова, мотивируя к действиям, другие - не придали написанному никакого значения, но вспомнили, какой певица была в молодости.

Ранее стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".

К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.

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