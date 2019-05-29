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Справжня українська красуня: Ані Лорак зачарувала новим фото

STYLERПерсони    29.05.2019 - 11:57
Справжня українська красуня: Ані Лорак зачарувала новим фото
Ані Лорак розчулила мережу ніжним фото (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак опублікувала ніжний знімок

Ані Лорак, яка нещодавно підкорила мережу у весільному вбранні, знову опинилася в центрі уваги. Українська співачка опублікувала селфі, на якому артистка виглядає щасливою. Фанати захопилися красою виконавиці. Фотографія опублікована в Instagram-блозі Ані Лорак.

Співачка нічого не написала під знімком, залишила шанувальникам тільки поцілунок.

Справжня українська красуня: Ані Лорак зачарувала новим фото

Ані Лорак розчулила мережу ніжним фото (фото: instagram.com/anilorak)

Реакція на фотографію виявилася несподівано яскравою. Шанувальники співачки буквально засипали артистку компліментами:

  • Ніжність в одному фото, хочеться відразу посміхатися.
  • Без слів. Просто любов.
  • Боже, яка ви красива.
  • Дуже сумувала за селфі! Ви дуже гарна! Як же мені подобається Ваша промениста посмішка! Рада бачити Вас щасливою! Прекрасного дня!
  • Неймовірна. Справжня українська красуня.
  • Просто йшла по вулиці, прийшло повідомлення... Подивилась фото і впала від вашої краси.
  • Виглядаєш на 19 років, молодець.

Хтось навіть поцікавився, куди вирушила артистка: "Гарне фото, куди шлях тримаєш?".

Справжня українська красуня: Ані Лорак зачарувала новим фото

Ані Лорак розчулила мережу ніжним фото (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що раніше шанувальники Ані Лорак нагадали, якою артистка була в молодості. Користувачі розділилися на два табори: одні відзначили, що Лорак говорить правильні слова, мотивуючи до дій, інші - не надали написаному ніякого значення, але згадали, якою співачка була в молодості.

Раніше стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".

До речі, нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.

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