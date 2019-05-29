Справжня українська красуня: Ані Лорак зачарувала новим фото

Ані Лорак розчулила мережу ніжним фото (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак опублікувала ніжний знімок

Ані Лорак, яка нещодавно підкорила мережу у весільному вбранні, знову опинилася в центрі уваги. Українська співачка опублікувала селфі, на якому артистка виглядає щасливою. Фанати захопилися красою виконавиці. Фотографія опублікована в Instagram-блозі Ані Лорак.

Співачка нічого не написала під знімком, залишила шанувальникам тільки поцілунок.

Ані Лорак розчулила мережу ніжним фото (фото: instagram.com/anilorak)

Реакція на фотографію виявилася несподівано яскравою. Шанувальники співачки буквально засипали артистку компліментами:

Ніжність в одному фото, хочеться відразу посміхатися.

Без слів. Просто любов.

Боже, яка ви красива.

Дуже сумувала за селфі! Ви дуже гарна! Як же мені подобається Ваша промениста посмішка! Рада бачити Вас щасливою! Прекрасного дня!

Неймовірна. Справжня українська красуня.

Просто йшла по вулиці, прийшло повідомлення... Подивилась фото і впала від вашої краси.

Виглядаєш на 19 років, молодець.

Хтось навіть поцікавився, куди вирушила артистка: "Гарне фото, куди шлях тримаєш?".

Ані Лорак розчулила мережу ніжним фото (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що раніше шанувальники Ані Лорак нагадали, якою артистка була в молодості. Користувачі розділилися на два табори: одні відзначили, що Лорак говорить правильні слова, мотивуючи до дій, інші - не надали написаному ніякого значення, але згадали, якою співачка була в молодості.

Раніше стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".

До речі, нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.