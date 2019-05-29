Справжня українська красуня: Ані Лорак зачарувала новим фото

Ані Лорак опублікувала ніжний знімок
Ані Лорак, яка нещодавно підкорила мережу у весільному вбранні, знову опинилася в центрі уваги. Українська співачка опублікувала селфі, на якому артистка виглядає щасливою. Фанати захопилися красою виконавиці. Фотографія опублікована в Instagram-блозі Ані Лорак.
Співачка нічого не написала під знімком, залишила шанувальникам тільки поцілунок.
Ані Лорак розчулила мережу ніжним фото (фото: instagram.com/anilorak)
Реакція на фотографію виявилася несподівано яскравою. Шанувальники співачки буквально засипали артистку компліментами:
Хтось навіть поцікавився, куди вирушила артистка: "Гарне фото, куди шлях тримаєш?".
Ані Лорак розчулила мережу ніжним фото (фото: instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, що раніше шанувальники Ані Лорак нагадали, якою артистка була в молодості. Користувачі розділилися на два табори: одні відзначили, що Лорак говорить правильні слова, мотивуючи до дій, інші - не надали написаному ніякого значення, але згадали, якою співачка була в молодості.
Раніше стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".
До речі, нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.