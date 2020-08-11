Настолько злым народ еще не был: фото протестов в Беларуси, которые задевают за живое

Протесты в Беларуси (фото: tut.by)

В ночь c 10 на 11 августа произошли жесткие противостояния между силовиками и протестующими людьми

В Беларуси вторую ночь подряд происходят массовые протесты, которые всеми силами пытается придавить власть. Чтобы остановить людей задействованы все силовые структуры страны: милиция, ОМОН, внутренние войска и прочие

Люди открыто выражают протест против того режима, который удерживает Александр Лукашенко в течение 26 лет.

Женщины и мужчины разных поколений становились в сцепки, люди строили баррикады, но силовые структуры безжалостно разгоняли протестующих.

Женщины стоят в сцепке во время протестов в Беларуси (фото: tut.by)

"Белорусы вряд ли согласятся на еще 10-15 лет такой жизни. Очевидно, что на этой неделе Лукашенко придется бежать из страны. Настолько злым белорусский народ еще не был", - говорится в сообщении Telegram NEXTA Live.

Протестующие требуют перемен (фото: tut.by)

Несмотря ни на что, люди хотят мирных изменений и просят силовиков переходить на их сторону.

Люди хотят мирных изменений в Беларуси (фото: tut.by)

Но в ход идут светошумовые гранаты, фейерверки и коктейли молотова. Власти не намерены слушать людей.

Протесты в Беларуси (фото: Белсат)

Иногда силовики принимают сторону протестующих. На фото ниже милиционер стал в сцепку с людьми.

Силовик поддержал протестующих (фото: twitter.com/alxramone)

А вот так показательно закончилась вторая ночь протестов в Беларуси. Одинокая женщина вышла на остановку с иконой в руках.

Говорящее фото с ночи протестов в Беларуси (фото: NEXTA Live)

Напомним, что протесты начались после очередной победы Лукашенко на выборах. Действующий президент набрал 80,23%, Светлана Тихановская - 9,9%. Явка составила 84%. После чего люди стали выходить на улицы.

Вторая ночь протестов стала особенно ожесточенной в Минске. Около трех утра 11 августа силовикам удалось вытеснить протестующих на окраину города. Людей жестоко избивали и "паковали".

Отметим, что Светлана Тихановская - главный оппонент Лукашенко на выборах - покинула страну. Политик уехала в Литву, после чего записала видеообращение под названием "Я уехала к детям". Она сказала, что "ее многие поймут, но многие осудят", а решение покинуть Беларусь она приняла самостоятельно.

Ранее мы писали, что в Беларуси показали "концлагерь" карателей в застенках РУВД Минска. Кадры издевательств над задержанными шокируют.