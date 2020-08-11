Настільки злим народ ще не був: фото протестів у Білорусі, які зачіпають за живе

Протести в Білорусі (фото: tut.by)

У ніч з 10 на 11 серпня сталися жорсткі протистояння між силовиками і протестуючими людьми

У Білорусі другу ніч поспіль відбуваються масові протести, які всіма силами намагається придавити влада. Щоб зупинити людей задіяні всі силові структури країни: міліція, ОМОН, внутрішні війська тощо.

Люди відкрито висловлюють протест проти того режиму, який тримає Олександр Лукашенко протягом 26 років.

Жінки і чоловіки різних поколінь ставали в зчіпки, люди будували барикади, але силові структури безжально розганяли протестуючих.

Жінки стоять в зчепленні під час протестів в Білорусі (фото: tut.by)

"Білоруси навряд чи погодяться на ще 10-15 років такого життя. Очевидно, що на цьому тижні Лукашенко доведеться бігти з країни. Настільки злим білоруський народ ще не був", - йдеться в повідомленні Telegram NEXTA Live.

Протестуючі вимагають змін (фото: tut.by)

Незважаючи ні на що, люди хочуть мирних змін і просять силовиків переходити на їхній бік.

Люди хочуть мирних змін в Білорусі (фото: tut.by)

Але в хід йдуть світлошумові гранати, феєрверки і коктейлі Молотова. Влада не має наміру слухати людей.

Протести в Білорусі (фото: Белсат)

Іноді силовики стають на бік протестуючих. На фото нижче міліціонер став в зчеплення з людьми.

Силовик підтримав протестуючих (фото: twitter.com/alxramone)

А ось так показово закінчилася друга ніч протестів в Білорусі. Самотня жінка вийшла на зупинку з іконою в руках.

Промовисті фото з ночі протестів в Білорусі (фото: NEXTA Live)

Місцеві ЗМІ також пишуть, що ОМОН під виглядом швидкої допомоги приїжджав на місце виклику і жорстко бив людей.

"У Бресті, наприклад, під номером 103 з учорашнього вечора взагалі не брали виклики від громадян. Тільки від міліції. Коли приїжджала швидка і до неї виносили на руках важко поранених, з швидкої вискакували силовики і нападали на людей, які виносили постраждалих. Жорстко били, а деяких затримували. Рятувати потерпілих медики теж могли тільки з дозволу співробітників ОМОНу ", - йдеться в повідомленні NEXTA Live.

А в Мінську і зовсім деякі машини швидкої карателі захоплювали силою і потім їздили по місту і затримували протестуючих.

Омонівець б'є дівчину (фото: NEXTA Live)

Нагадаємо, що протести почалися після чергової перемоги Лукашенка на виборах. Чинний президент набрав 80,23%, Світлана Тіхановська - 9,9%. Явка склала 84%. Після чого люди стали виходити на вулиці.

Друга ніч протестів стала особливо запеклою в Мінську. Близько трьох ранку 11 серпня силовикам вдалося витіснити протестувальників на околицю міста. Людей жорстоко били і "пакували".

Відзначимо, що Світлана Тихановська - головний опонент Лукашенко на виборах - покинула країну. Політик поїхала в Литву, після чого записала відеозвернення під назвою "Я поїхала до дітей". Вона сказала, що "її багато хто зрозуміє, але багато хто засудить", а рішення покинути Білорусь вона прийняла самостійно.

Раніше ми писали, що в Білорусі показали "концтабір" карателів в катівнях РУВС Мінська. Кадри знущань над затриманими шокують.