"Настануть світлі та мирні часи": Нікітюк, Сумська та інші зірки чуттєво вітають з Новим роком

2024 рік був сповнений випробувань для багатьох українців. І актори фільму "Песики" - Леся Нікітюк, Ольга Сумська та інші зірки кіно - не стали винятком.

Напередодні зимових свят герої картини "Песики" поділилися з читачами РБК-Україна своїми щирими побажаннями та розповіли про очікування від прийдешнього року.

Леся Нікітюк

Телеведуча "Нового каналу" Леся Нікітюк звертається до кожної родини.

"Друзі! Вітаю з прийдешніми святами. Нехай у кожної сім’ї буде мир, злагода та спокій. Вже не перший рік ми з вами загадуємо те саме бажання - хай воно нарешті збудеться", - бажає Леся.

Леся Нікітюк (фото надане пресслужбою)

Ольга Сумська

Акторка й телеведуча Ольга Сумська бажає в новому році багато любові.

"Аби в Новому році було ще більше добрих справ і врятованих песиків! І котиків, звісно! А наше чудове кіно нагадає всім про важливість милосердя і любові, адже саме вона, як відомо, врятує світ. Нехай в Новому році, попри все, у нас будуть сили та можливості підтримувати один одного. І, найголовніше, вірити, що настануть світлі та мирні часи", - бажає культова актриса.

Ольга Сумська (фото надане пресслужбою)

Ніколас Карма

Блогер Ніколас Карма закликає створювати стиль, що є відображенням особистості.

"Друзі, з прийдешнім Новим роком! Хочу нагадати вам: "Тяжкий люкс" - це не про ціну на одяг, це про ваш внутрішній стан. Нехай у 2025 році кожен із вас сяє впевненістю й стилем незалежно від брендів, а ваш гардероб стане відображенням вашої душі, а не цінника. І, звісно, пам’ятаймо, завдяки кому ми можемо жити, сміятися та святкувати. Дякуємо нашим ЗСУ, що тримають для нас мир і можливість бути разом із рідними", - бажає Ніколас Карма.

Ніколас Карма (фото надане пресслужбою)

Іван Бліндар

Побажання актора Івана Бліндара - любити, вірити в Україну й ловити мрії, як сніжинки.

"З Новим роком і Різдвом! Хай у вашому житті буде більше світла, тепла і добра, ніж гірлянд на ялинці. Бажаю, щоб у новому році мрії не просто збувалися, а щоб ви самі їх ловили, як ті сніжинки. І щоб найголовніша наша спільна мрія нарешті здійснилась. Живіть легко, смійтеся щиро, любіть від душі та вірте в Україну!" - бажає українцям Бліндар.

Іван Бліндар (фото надане пресслужбою)

Анастасія Оруджова

Акторка та гумористка Анастасія Оруджова підтримує - варто не припиняти мріяти.

"Вітаю зі святами! Бажаю, щоб мрії здійснювалися і хотілося мріяти далі. Перемоги, любові, спокою і натхнення!" - говорить акторка.

Анастасія Оруджова (фото надане пресслужбою)

Нагадаємо, що фільм "Песики" - нова картина, створена FILM.UA Group за підтримки "Нового каналу". Прем’єра відбудеться 6 березня 2025 року. Це яскрава, дотепна, але водночас емоційна комедія, яка стала акторським дебютом телеведучої Лесі Нікітюк. Серед чотирилапих акторів фільму понад 100 собак, включно із тваринами з притулку Gostomel Shelter.