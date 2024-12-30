"Настанут светлые и мирные времена": Никитюк, Сумская и другие звезды чувственно поздравляют с Новым годом
2024 год был полон испытаний для многих украинцев. И актеры фильма "Песики" - Леся Никитюк, Ольга Сумская и другие звезды кино - не стали исключением.
В преддверии зимних праздников герои картины "Песики" поделились с читателями РБК-Украина своими искренними пожеланиями и рассказали об ожиданиях от грядущего года.
Леся Никитюк
Телеведущая "Нового канала" Леся Никитюк обращается к каждой семье.
"Друзья! Поздравляю с наступающими праздниками. Пусть в каждой семье будет мир, согласие и спокойствие. Уже не первый год мы с вами загадываем одно и то же желание - пусть оно наконец сбудется", - желает Леся.
Леся Никитюк (фото предоставлено пресс-службой)
Ольга Сумская
Актриса и телеведущая Ольга Сумская желает в новом году много любви.
"Чтобы в Новом году было еще больше добрых дел и спасенных собачек! И котиков, конечно же! А наше замечательное кино напомнит всем о важности милосердия и любви, ведь именно она, как известно, спасет мир. Пусть в Новом году, несмотря ни на что, у нас будут силы и возможности поддерживать друг друга. И, самое главное, верить, что наступят светлые и мирные времена", - желает культовая актриса.
Ольга Сумская (фото предоставлено пресс-службой)
Николас Карма
Блогер Николас Карма призывает создавать стиль, который является отражением личности.
"Друзья, с наступающим Новым годом! Хочу напомнить вам: "Тяжелый люкс" - это не о цене на одежду, это о вашем внутреннем состоянии. Пусть в 2025 году каждый из вас сияет уверенностью и стилем независимо от брендов, а ваш гардероб станет отражением вашей души, а не ценника. И, конечно, давайте помнить, благодаря кому мы можем жить, смеяться и праздновать. Спасибо нашим ВСУ, что держат для нас мир и возможность быть вместе с родными", - желает Николас Карма.
Николас Карма (фото предоставлено пресс-службой)
Иван Блиндар
Пожелание актера Ивана Блиндара - любить, верить в Украину и ловить мечты, как снежинки.
"С Новым годом и Рождеством! Пусть в вашей жизни будет больше света, тепла и добра, чем гирлянд на елке. Желаю, чтобы в новом году мечты не просто сбывались, а чтобы вы сами их ловили, как те снежинки. И чтобы самая главная наша общая мечта наконец осуществилась. Живите легко, смейтесь искренне, любите от души и верьте в Украину!" - желает украинцам Блиндар.
Иван Блиндар (фото предоставлено пресс-службой)
Анастасия Оруджова
Актриса и юмористка Анастасия Оруджова поддерживает - стоит не прекращать мечтать.
"Поздравляю с праздниками! Желаю, чтобы мечты осуществлялись и хотелось мечтать дальше. Победы, любви, спокойствия и вдохновения!" - говорит актриса.
Анастасия Оруджова (фото предоставлено пресс-службой)
Напомним, что фильм "Песики" - новая картина, созданная FILM.UA Group при поддержке "Нового канала". Премьера состоится 6 марта 2025 года. Это яркая, остроумная, но одновременно эмоциональная комедия, которая стала актерским дебютом телеведущей Леси Никитюк. Среди четвероногих актеров фильма более 100 собак, включая животных из приюта Gostomel Shelter.
Больше интересных фактов о ленте вы можете прочитать в нашем предыдущем материале.
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